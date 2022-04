De ce este Sanda Ladoși extrem de strictă cu cei doi copii ai săi. Ce vrea să-i învețe (exclusiv)

De ce este Sanda Ladoși extrem de strictă cu cei doi copii ai săi și ce anume vrea să îi învețe. Sanda Ladoși își dorește ca cei doi copii ai săi, Bogdan și Ioana, să știe să se descurce și singuri în viață. Sanda Ladoși este o artistă cunoscută în România, care a reușit să își construiască un viitor pornind de la zero.

Sanda Ladoși este de părere că datoria ei ca părinte trebuie să fie o educație aleasă pentru cei doi copii ai săi, pentru ca ei să poată să se descurce singuri în viață.

Ce, eu am avut parte de școlile pe care le au ei? Ei studiază la Școala franceză. Sunt în sistemul de home schooling, care e mult mai convenabil, decât dacă merg fizic la cursuri. Plătesc de la trei ani, de când sunt la grădiniță. În vacanță o să plec cu ei în Turcia. Stăm șapte nopți. Într-una din zile vreau să-i duc cu balonul, deci despre ce vorbim…ce am primit eu și ce primesc ei. Ei să pună osul, așa e ușor să primești”, a mărturisit Sanda Ladoși în exclusivitate pentru impact.ro.

„Mie ce mi-au dat ai mei? Copiii să învețe să pescuiască și să trăiască. Nu să le dau eu mură-n gură. Le-am și spus: ‘Am o obligație să vă dau o educație și să vă învăț să munciți, să învățați, să vă găsiți un loc de muncă, astea-s datoriile mele’. Să-și facă ei proprietăți, nu eu, mie nu mi-a dat nimeni nimic. A trebuit o viață de om ca să fac ce am făcut. Oricum ei pornesc de la alt nivel, mult mai ridicat decât al nostru.

Sanda Ladoși spune că a câștigat suficient în cariera sa, însă acum banii nu o mai interesează:

„Atâția bani am câștigat în viața asta și nu-s mai împlinită sau mai fericită, sincer…Atâta timp cât am ce mânca și nu stau în stradă, văd lucrurile altfel. Nu mai mă face mulțumită nimic din acest domeniu, chiar dacă le am așezate pe toate”, a completat aceasta.

Sanda Ladoși este și tare mândră de copiii săi.

„Ioana își dă brevetul, e clasa a noua la Școala franceză, acolo acum se dă capacitatea. Bogdan cochetează cu medicina, dar el habar nu are ce înseamnă asta, are 15 ani împliniți, nu am nimic împotrivă, către ce vreau eu să-l îndrept, neurochirugie la nivel de computer, e de mare viitor. Medicina nu-i ușoară.

Ceea ce are însă Dumnezeu pentru noi plănuit, habar nu avem. Dacă mi-ai fi spus la 18 ani că o să fac carieră muzicală, că o să trăiesc din asta, îți ziceam du-te mai încolo și lasă-mă în pace, nu aș fi crezut. A fost atât de firesc, o dată nu am dat din coate. Alții poate au trebuit să se zbată mai mult. Am zis că dacă fac ce-mi place, cu dragoste, e perfect”, a mai spus artista.