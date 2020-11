De ce este foarte important să râzi. Ce se întâmplă în corpul tău când faci asta

Unul dintre cele mai importante sfaturi pe care ni le dau specialiștii pentru a avea o viață sănătoasă este să zâmbim. Indiferent dacă ai avut o zi proastă sau ești supărat din alte motive, tot trebuie să zâmbești.

Ce se întâmplă în corpul tău atunci când râzi

Potrivit lui Cerasela Rogen, coach transformațional, atunci când zâmbești, descarci niște substanțe precum oxitocină, serotonină, dopamină, pentru că avem doi mușchi mici aici, conectați la creier, care trimit impulsuri electrice și un mușchi de încruntare.

În momentul în care zâmbești, chiar dacă nu ești fericit, se trimit impulsuri către creier, și chiar dacă ai zâmbit fără a avea un motiv anume ești mai relaxat.

Endorfinele sunt benefice pentru sănătatea corpului tău

Potrivit specialistului, dacă am zâmbi cel puțin de trei sau patru ori pe zi, printre altele, am fi mai sănătoși, am lua decizii mai bune, avem o claritate mai mare în viață, am fi mai siguri de sine. Mai mult, se pare că o persoană care zâmbește mai mult, are toate șansele să deschidă metaforic mult mai repede ușile decât una care se încruntă.

Cerasela Rogen adaugă că, zâmbind viața se prelungește, deoarece, stând în alcalenitate în interior și având serotonină, toate organele noastre funcționează mai bine, sunt și ele fericite.

Totodată, celulele au timp astfel să se refacă, pentru că este alcalin înauntru și nu este aciditate. Așadar, este foarte important pentru noi să zâmbim. Până și o mamă dacă zâmbește mai des copilului ei, acesta învață să fie mai alcalin, mai calm, mai tolerant, mai bun, pentru că zâmbetul ne ajută foarte mult. A explicat Cerasela Rogen, coach transformațional.