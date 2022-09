De ce Emma Răducanu nu va renunța niciodată la Dacia Sandero, chiar dacă e imagine Porsche. Ce a spus britanica.

Se spune că prima iubire nu se uită niciodată. La fel se întâmplă și în cazul mașinilor. Spre surprinderea multora, campioana de tenis Emma Răducanu nu are de gând să vândă primul autoturism pe care și l-a cumpărat vreodată, la mâna a doua. Asta în ciuda faptului că este multimilionară. Află în rândurile de mai jos de ce Emma Răducanu nu va renunța niciodată la Dacia Sandero, chiar dacă adoră Porsche-ul.

După ce a câștigat US Open 2021, Emma Răducanu a devenit una dintre imaginile sportive cele mai mediatizate la nivel internațional. Succesul pe care l-a înregistrat în competițiile de tenis au plasat-o printre cei mai de succes jucători. Acest lucru i-a adus tinerei și multe contracte de sponsorizare. Bineînțeles, foarte profitabile.

Printre contractele de sponsorizare se numără și unul semnat cu compania Porsche. Jucătoarea profesionistă cu origini românești este ambasador al mărcii de mașini amintite. Încă de când era copil, Emma Răducanu își dorea să aibă o astfel de mașină. Destinul pare că i-a surâs tinerei.

În luna martie a acestui an, s-a aflat totul despre contractul pe care sportiva l-a semnat cu compania Porsche. Ce a ridicat semne de întrebare, în schimb, a fost felul în care a fost surprinsă Emma Răducanu în trafic. La doar doi luni după semnarea contractului cu pricina, tenismena a fost fotografiată la volanul unei mașini Dacia Sandero, subcompactă.

Autoturismul pe care îl conduce Emma Răducanu este produs de producătorul auto român deținut de Renault, Dacia. Deși tânăra a mărturisit că iubește din toată inima marca Porche, nu este dispusă să renunțe la prima sa iubire.

Într-un interviu oferit publicației britanice The Sun, Emma Răducanu a explicat că nu vrea să renunțe la Dacia Sandero pentru nicio mașină nouă. Declarația a surprins, bineînțeles. Mai ales că sportiva este milionară în euro.

Tenismena a precizat că și-a cumpărat prima mașină la mâna a doua, cu aproximativ 5.000 de lire sterline, chiar la începutul pandemiei de coronavirus.

„A fost amuzant. Mi-am dat examenul cu trei zile înainte de primul blocaj și am cam știut că se va intra în blocaj, așa că trebuia să cumpărăm o mașină cât mai repede. Am cumpărat-o la mâna a doua. (…) Eu am grijă de ea. Nu am de gând să o dau niciodată”, a afirmat Emma Răducanu.