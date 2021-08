De ce e Simona Halep optimistă după eșecul de la Montreal. Ce a declarat românca după pauza de 3 luni

Simona Halep e optimistă după eșecul de la Montreal. Numărul 13 WTA a disputat primul său meci după 3 luni de pauză forțată, luată din cauza accidentării la gamba stângă. Românca a fost învinsă de americana Danielle Collins, după o dispută ce s-a întins pe aproape 3 ore, scor 6-2, 4-6, 4-6. Simona Halep s-a declarat, însă mulțumită de evoluția ei la revenirea în circuitul mondial.

Simona Halep s-a declarat, însă, mulțumită de nivel său de joc, după cele 3 luni de pauză.

A fost un meci special după câteva luni de pauză forțată din cauza accidentării. Am jucat foarte bine și sunt foarte mulțumită cu tot ceea ce s-a întâmplat (n.r. pe teren), nu mă așteptam să fiu la nivelul acesta. Sunt din ce în ce mai bine (n.r. din punct de vedere fizic) și am senzații pozitive despre cum am jucat astăzi. Am jucat trei ore la un nivel foarte înalt cu cineva care în ultima vreme a câştigat meciuri şi turnee”, a declarat Simona Halep, citată de WTA Insider.