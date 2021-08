Mai poate Simona Halep?! Românca, eșec neașteptat la WTA Montreal

Mai poate Simona Halep?! Românca a pierdut la WTA Montreal primul meci oficial disputat după 3 luni de pauză. La revenirea în circuit, numărul 13 mondial a avut ghinionul să o întâlnească pe americanca Danielle Collins, aflată în forma carierei. Partida a fost una foarte disputată și s-a încheiat după aproape 3 ore de joc.

Simona Halep n-a reușit să învingă în meciul revenirii sale în circuitul mondial. Românca a fost silită să ia o pauză forțată, de 3 luni, după accidentarea suferită la gamba stângă, în 12 mai, la Roma. Ea a ratat obiectivele majore ale acestui an: Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice. Acest lucru s-a reflectat și în „alunecarea” în clasamentul mondial. În această săptămână, Halep a ieșit din Top 10 pentru prima oară după 7 ani și jumătate.

Înaintea meciului din turul 2 de la Montreal, Simona Halep a declarat că tot ce vrea e să rămână sănătoasă și va lua totul, meci după meci.

Simona Halep a intrat în competiția de la Montreal direct în turul 2. Ea a înfruntat-o pe americanca Danielle Collins (28 WTA), aflată în forma carierei. Collins a câștigat două turnee consecutiv, la Palermo și San Jose. După aproape 3 ore de joc, Halep a fost învinsă cu 6-2, 4-6, 4-6. Deși a început foarte bine, adjudecându-și clar primul set, logodnica lui Toni Iuruc nu a putut să țină pasul cu loviturile tot mai puternice ale lui Collins.

Un moment important al meciului s-a derulat în setul decisiv, la scorul de 3-2 pentru Halep. Collins a solicitat un time-out medical care s-a întins pe minute bune, lucru ce a iritat-o pe campioana noastră. Halep i-a cerut explicații arbitrului de scaun, dar acesta n-a lut nicio măsură, ridicând din umeri. La revenirea în teren, Collins a întors partida în favoarea ei. Simona Halep e așteptată să participe și la turneul de la Cincinnati, în SUA, ce va avea loc între 9-16 august. După aceea, următoarea „oprire” va fi la US Open. Ultimul turneu de Grand Slam al anului va începe pe 30 august, în New York.

Welcome back to the court for the first time since May….@Simona_Halep 👏👏👏#OBN21 pic.twitter.com/ntEs01pkp3

— Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) August 11, 2021