De ce e Daniel Pavel fericit că s-a despărțit de logodnica sa: „Slavă Domnului!” Ce spune despre Survivor 2022 VIDEO

Daniel Pavel este bucuros să găzduiască reality-show-ul Survivor, pentru al doilea an la rând. Emisiunea care l-a făcut cunoscut în toată România are premiera duminică, 16 ianuarie, la PRO TV. Simpaticul prezentator TV a vorbit despre despărțirea de logodnica sa Marina. Ce motiv de bucurie are acum, după ce relația s-a încheiat.

Daniel Pavel, adevărul despre despărțirea de logodnică

Daniel Pavel a devenit, în doar câteva luni de zile, unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV din lume, de când a fost pus la cârma emisiunii-fenomen Survivor România. Sincer, direct și deschis, așa cum a obișnuit publicul român, Daniel Pavel a vorbit despre acceptarea finalizării relației dintre el și Marina, fosta lui logodnică.

Moderatorul TV a explicat faptul că el i-a oferit inelul de logodnă Marinei la începutul anului 2020, cu mult timp înainte de a pleca în Republica Dominicană.

Cu toate aceste, probleme au apărut în cuplu, iar pandemia de coroanvirus și-a spus și ea cuvântul. Astăzi, Daniel Pavel privește cu speranță către viitor și este mândru de faptul că a trecut cu bine peste acest episod trist din viața sa.

„I-am oferit inelul Marinei pe 6 februarie 2020, înainte de toată nebunia. Cred că ce s-a întâmplat a fost că a dispărut ideea acelei relaţii, noi eram deja separaţi, iar în vară a venit doar decizia finală. Am hotărât să mergem pe drumuri diferite. Ceea ce o să spun acum e în premieră: „Slavă Domnului”! Şi o spun cu toată iubirea şi recunoştinţa pe care i-am purtat-o şi pe care i-o port. Slavă Domnului pentru omul care sunt după această experienţă. M-a întărit şi mi-a arătat că pot să îndur şi nu e vorba despre celălalt, ci despre mine. E o acceptare. Au fost 7 ani de relaţie, eu am învăţat multe, şi pandemia a jucat un rol important. Am stat mult departe unul de celălalt!”, a mărturisit Daniel Pavel, în cadrul podacastului Acasă la Măruță de pe Youtube.

„Eu sunt în șantier sufletesc!”

De când s-a despărțit de logodnica sa, Daniel Pavel a început să fie asaltat de diverse domnișoare ce-l curtează. Cu toate acestea, vedeta PRO TV a dat de înțeles faptul că, momentan, nu se gândește la o altă relație serioasă.

„Eu sunt în șantier sufletesc. Da, mi se scrie, însă cuceriri în sensul de încercări, pentru că nu le dau curs deocamdată. Primesc mesaje pe Instagram, dar nu mă mai șochează nimic. Chiar și în zona kinky, în zona de imagine, ne place imaginea, imaginea e acolo… Dar sunt și foarte atent pentru că nu știi cine este în spatele unei identități. S-au uitat foarte mulți copii, foarte multe adolescente și riscul e foarte mare. Este măgulitor, dar nu știi ce este în spatele unei abordări de genul acesta”, declara Daniel Pavel, acum ceva timp, în cadrul emisiunii „Detectorul de minciuni”.

Daniel Pavel și Marina au fost împreună timp de 7 ani și au rupt logodna cu puțin timp înainte ca prezentatorul de la Survivor România să se întoarcă din Republica Dominicană.