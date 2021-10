Cum e viața lui Daniel Pavel după despărțirea de logodnică. Ce mesaje primește din partea femeilor

Viața lui Daniel Pavel s-a schimbat complet după Survivor România, vedeta de la Kanal D trecând printr-un adevărat carusel al emoțiilor. Ce face acum prezentatorul TV după ce s-a despărțit de logodnica sa.

Daniel Pavel a trecut prin multe greutăți în ultima vreme. De la agonie la extaz a fost viața lui sentimentală de când s-a întors de la Surviror România. După ce a cerut-o în căsătorie pe femeia care i-a fost alături în ultimii ani, vedeta de la Kanal D și Marina s-au despărțit la doar câteva luni după ce s-au logodit.

Deși fanilor prezentatorului TV nu le-a venit să creadă atunci când au aflat vestea, viața merge mai departe pentru Daniel Pavel care se bucură acum de statutul de burlac.

Gazda sezonului 2 Survivor este considerat unul dintre cei mai chipeși și galanți bărbați din România, motiv pentru care fanele competiției filmate în Republica Dominicană mereu l-au găsit atrăgător și interesant.

Recent, Daniel Pavel a mărturisit că, de când a redevenit un bărbat singur și disponibil, vedeta a primit propuneri mai mult sau mai puțin indecente din partea admiratoarelor sale, bucurându-se de atenție din partea reprezentantelor sexului frumos.

„Dragilor, ce cuceriri? Eu sunt în santier sufletesc. Da, mi se scrie, însă cuceriri in sensul de încercări, pentru că nu le dau curs deocamdată. Trebuie să văd și eu ce este cu capul meu și cu viața mea. E mai multă atenție, cu siguranță, e o atentie pe care am mai avut-o in viata mea, la o scară mai mică, acum 20 de ani.

Dar ce e val ca valul trece. Cred că acum, cu barbă, par mai serios. Dar mie imi place si spiritul tânăr. Reach-ul a fost mai mare mare. Primesc mesaje pe Instagram, dar nu mă mai șochează nimic.

Chiar și în zona kinky, în zona de imagine, ne place imaginea, imaginea e acolo… Dar sunt și foarte atent pentru că nu știi cine este în spatele unei identități. S-au uitat foarte multi copii, foarte multe adolescente și riscul e foarte mare. Este măgulitor, dar nu stii ce este în spatele unei abordări de genul acesta.