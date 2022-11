De ce Denise Rifai nu a făcut un copil până la cei 37 de ani ai săi. E regretul ei cel mai mare VIDEO

Prezentatoarea emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” a făcut noi dezvăluiri despre viața sa intimă. Vedeta de televiziune a vorbit, fără niciun fel de rețineri, despre ce a implicat creșterea într-o familie în care tatăl este arab, iar mama româncă. Frumoasa brunetă nu a evitat nici subiectul relațiilor romantice. De ce Denise Rifai nu a făcut un copil până la 37 de ani.

Denise Rifai nu mai are nevoie de nicio prezentare. Frumoasa brunetă este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de televiziune din România. S-a bucurat de multă recunoaștere prin prisma emisiunii pe care o moderează la Kanal D. Însă nu doar astfel a atras vedeta atenția românilor.

Denise Rifai are o poveste neobișnuită de viață. Bruneta în vârstă de 37 de ani este fiica unui arab și a unei românce. Părinții săi au decis să se căsătorească în perioada regimului lui Nicolae Ceaușescu. Atunci, legarea unei căsnicii între o femeie româncă și un bărbat arab era aproape imposibil.

Pentru că tatăl său este arab, vedeta a trebuit să respecte anumite reguli cât era copil. Bruneta a recunoscut că părinții săi nu îi permiteau să participe la petreceri sau să meargă în vacanțe alături de alți copii sau colegi de școală. În schimb, tatăl său nu a avut niciodată așteptările tradiționale de la o femeie, precum pregătirea cafelei dimineața, potrivit spuselor sale.

Prezentatoarea emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” a vorbit și despre motivul pentru care nu a făcut niciun copil până la vârsta de 37 de ani. Știm deja că frumoasa brunetă își dorește foarte mult să aibă un urmaș. Viața, însă, pare că a avut alte planuri pentru ea.

Denise Rifai a explicat că nu a făcut niciun copil până în prezent, fiindcă a fost concentrată mereu pe evoluția sa profesională. Amintim că, recent, prezentatoarea TV a fost onorată cu premiul pentru cea mai bună emisiune tip portret. Este al doilea an consecutiv când vedeta este distinsă cu acest titlu.

„Eu am 37 de ani. Nu am copil încă. Am fost concentrată pe carieră. Mi-ar fi plăcut foarte mult să am un copil, dar când să-l am? Când să-l fi crescut în anii aștia, când eu n-am făcut decât să muncesc?”, s-a exprimat Denise Rifai, într-o intervenție la emisiunea „În Oglindă”.