Denise Rifai, primele declarații despre nuntă și sarcină. Ce sex își dorește să aibă copilul ei

Denise Rifai, prezentatoarea emisiunii ”40 de întrebări” de la Kanal D, a făcut primele declarații despre nuntă și copii. Cea mai dură femeie de pe micul ecran e o romantică insurabilă și admite că îi plac bărbații care aduc flori.

Despre activitatea ei profesionată știm, însă despre cea sentimentală mai puțin. Noua vedetă Kanal D s-a destăinuit într-un interviu pentru revista VIVA, dezvăluind ce planuri de viitor are, cum ar trebui să fie bărbatul visurilor ei și ce sex ar vrea ca bebelușul ei să aibă.

Întrebată ce o impresionează cel mai mult la un bărbat și cum ar trebui să fie cel căruia să îi spună ”da”, Denise Rifai a declarat: „să fie bărbat, adică vertical și curajos. Să fie un om bun și generos și să fie mai inteligent ca mine. Să aibă el răspunsurile sau soluțiile la întrebările și problemele unde eu nu văd variantele. Și să am încredere că, atunci când pun capul pe pernă seara, el știe ce eu nu știu. Și îmi plac bărbații care aduc flori femeii de lângă el! Bărbatul trebuie să-mi deschidă ușa cu un braț de flori!”.

Deși o fire indemendentă și fermă, vede rolul de soție și mamă cu multă onoare, ba chiar recunoște că, într-o bună zi, i-ar plăcea să-și întemeieze o familie, în cel mai tradițional mod posibil. În schimb, dacă nu e scris să aibă copii, nu va dispera.

„Și mi-ar plăcea să am chiar mai mulți copii. Însă cel și cel mai mult îmi doresc să fiu mamă de băiat. Să las și eu în urma mea măcar un Bărbat, că și așa e un deficit atât de mare de bărbați pe lumea asta. E ca o datorie a mea de femeie! Dar viața nu e întotdeauna doar cum ți-o dorești, iar dacă nu e scris să am copii, nu va fi cu supărare. Anii trec cu o viteză uluitoare și nu știu ce va fi. Încerc să las ceva bun în urma mea în fiecare zi și am alături o mână de oameni care îmi sunt prieteni și cu care trec prin viață foarte frumos”, a povestit prezentatoarea TV.