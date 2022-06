De ce castraveții lungi sunt înfoliați, dar cei de grădină nu? Am aflat motivul adevărat

Multă lume s-a întrebat de ce castraveții lungi sunt înfoliați, dar cei de grădină nu. Până acum, existau mai multe explicații pentru acest fapt. Acum, am aflat motivul adevărat și vi-l expunem și dumneavostră în rândurile de mai jos.

De ce castraveții lungi sunt vânduți în folie de plastic. De ce este bine ca legumele să fie lăsate ambalate

Mulți oameni s-au întrebat de ce castraveții de seră, lungi, sunt înveliți în folie de plastic și cei de grădină nu. Castraveții englezi, denumiți și castraveți de seră sau europeni, sunt în general considerați superiori castraveților obișnuiți, mai mici.

Astfel, castraveții englezi sunt de obicei mai scumpi, chiar dacă aceștia sunt adesea cu doar câțiva centimetri mai lungi decât castraveții de grădină.

Castraveții lungi au coaja foarte fină

Conform The Spruce Eats, castraveții englezi au semințe mult mai mici și coajă mai subțire, fapt care le oferă o aromă mai dulce decât au cei de grădină, clasici. Coaja mai fină a castraveților engezi vine și cu câteva dezavantaje.

În primul rând, după cum explică The Kitchn, castraveții de seră, lungi, pot fi cu ușurință tăiați, zgâriați, iar produsul poate fi deteriorat în orice alt mod pe parcursul procesului de ambalare și expediere, potrivit mentalfloss.

Castravetele lung se strică repede în contact cu aerul

În plus, cojile lor subțiri îi pot face să se strice mai repede, întrucât nu au proprietatea de a păstra apa și oxigenul în afara foliei. Astfel, împachetarea lor în plastic oferă un strat suplimentar de protecție. Și, în plus, folia din plastic mai are un atribut extrem de important. Mulți cred că este bine să o scoată înainte de a pune în frigider castraveții, însă lucrurile nu stau deloc așa

Experții atrag atenția să fim atenți mai ales în preajma sărbătorilor atunci când se fac stocuri imense de alimente în magazine, astfel că unele dintre produse este posibil sa fie stricate din cauza transportului. În cazul castraveților lungi, cel mai bine este să-i verificăm cu atenție. Astfel, dacă folia de plastic nu este este intactă castraveții se vor strica foarte repede. De asemenea, castraveții pot conține bacterii de decompunere.

Castraveții lungi sunt înfoliați pentru a rezista mai mult

Astfel, în principal, castraveții lungi se înfoliază pentru a se prelungi termenul de valabilitate. De asemenea, este recomandat ca folia să fie lăsată pe castravete până când sunteți gata să feliați castravetele și să-l mâncați.

Nu în ultimul rând, un castravete păstrat în folia de plastic originală ar putea fi menținut proaspăt și până la 10 zile în frigider.