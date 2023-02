De ce Carmen Tănase nu mai doarme noaptea de când joacă în serialul Clanul: “Am pierdut multe nopți” VIDEO EXCLUSIV

Carmen Tănase revine pe micul ecran, duminică, de la ora 20.00, când Pro TV difuzează primul episod din cel de-al doilea sezon al serialului “Clanul”. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Carmen Tănase ne-a mărturisit că e atât de interesată de modul în care evoluează povestea, încât nu lasă scenariul din mână nici după o zi de filmare, ajungând să bată recorduri la ore nedormite. Este dependentă de cafea, dar mai mult pentru gust, întrucât efect nu mai are asupra organismului său.

Carmen Tănase: “Am pierdut multe nopți, pentru că am citit mai departe, nu am putut să las”

Carmen Tănase ne avertizează că personajul ei, Luminița, trece prin anumite transformări, care și pe ea au surprins-o. Practic, nimic nu este previzibil, iar scenariul surprinde nu numai telespectaorii, cât și actorii pe platourile de filmare.

La ce să ne așteptăm de la personajul dvs în cel de-al doilea sezon Clanul?

La o surpriză, dar nu spun care. Luminița schimbă puțin direcția. E cazul, e timpul.

Observ că la mai multe personaje sunt răsturnări de situații.

Da, păi ăsta e farmecul acestui serial că atunci când te aștepți să se întâmple ceva: pac! Se schimbă macazul! Asta îmi place și mie și, uneori, prefer să uit ce am citit ca să am surpriză când văd.

Există momente când, deși s-a terminat ziua de filmare, vreți să vedeți mai departe cum continuă povestea și să stați pe scenariu?

Da, absolut. Am pierdut multe nopți, când trebuia să mă scol la 4.00 dimineața că aveam filmare a doua zi și nu am mai dormit pentru că am citit mai departe, nu am putut să las.

Carmen Tănase: “Așa mă știe toată lumea: cu cafeaua lipită de mână”

Și cum funcționați după o noapte nedormită?

Am experiență, am meciuri în picioare multe. Din ce în ce mai greu, că vârsta își spune cuvântul, dar, uite, că încă mai țin. De curând, nu am dormit vreo 5 nopți, așa, la modul o oră – o oră jumate și aia chinuită. Și după aceste 5 nopți am căzut și am dormit o noapte blană așa, până pe la prânz și după aceea, a doua zi, parcă aveam terebentină, așa eram, deci nu stăteam locului nicio secundă. Îmi iau energia, nu știu de unde. Mie îmi place să muncesc, adică îmi place ce muncesc, îmi place să muncesc cât mai mult. Când muncesc nu sunt obosită, când stau degeaba sunt obosită.

Deci așa e firea dvs. Mă așteptam să îmi spuneți că beți foarte multă cafea ca să aveți energie.

Beau cafea de când mă știu. Deci practic cred că și în biberon eu am avut cafea, așa mă știe toată lumea cu cafeaua lipită de mână. Ea, ca atare, nu mai are niciun efect. Deci eu înainte de a mă culca, îmi fac o cafea. Îmi place cafeaua, sunt dependentă de ea, dar nu are niciun efect, beau cafea și dorm, nu am nicio problemă.

Carmen Tănase: “Cu siguranță aș fi fost cel mai sărac medic veterinar din România”

Dacă nu ați fi ales meseria aceasta, din ce ați fi reușit să câștigați bani, să vă întrețineți?

Am vrut să mă fac medic veterinar, asta am vrut eu inițial, sau inginer zootehnist, în orice caz ceva legat de animale. Probabil că dacă aș fi fost inginer zootehnist aș fi avut din ce trăi, dar dacă aș fi fost medic veterinar, cu siguranță aș fi fost cel mai sărac medic veterinar din România.

