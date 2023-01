De ce a divorțat Carmen Tănase după doar 3 ani. Anunțul surpriză făcut de actriță

Carmen Tănase a avut o căsătorie scurtă cu criticul de teatru Victor Parhon, relație din care actrița s-a ales cu un copil. Acum s-a aflat de ce a divorțat Carmen Tănase după doar 3 ani de căsnicie. Anunțul surpriză făcut de aceasta.

Carmen Tănase a spus care este motivul pentru care s-a despărțit de regretatul critic de teatru Victor Parhon. Din scurta căsătorie a celor doi a venit pe lume Tudor Parhon, care este absolvent de regie de film.

Carmen Tănase a dezvăluit că între ea și Victor Parhon a fost dragoste la prima vedere. A știut de la început că el era cel cu care își va întemeia o familie, chiar dacă acesta era mai mare cu 17 ani ca ea.

Din nefericire, întradevăr el a fost bărbatul cu care și-a întemeiat o căsnicie, numai că pentru prea puțin timp. Divorțul a venit după doar trei ani de conviețuire.

„În clipa în care am început să ne râcâim, să ne certăm erau discuții și în fața copilului și am zis Gata, stop! Până aici. Noi ne iubim, ne apreciem, hai să rămânem prieteni, fiecare cu treaba lui”, a mai spus Carmen Tănase.

Victor Tarhon a murit în anul 2000 și nu au mai apucat să se căsătorească în biserică.

„El era credincios și a vrut să ne cununăm religios. Nu am făcut-o atunci când ne-am căsătorit, am vrut să o facem la finalul vieții lui, dar nu am mai avut timp. Regret enorm. De-aia fiecare lucru trebuie făcut la timpul lui, ca să nu regreți după aia”, a mai spus Carmen Tănase.