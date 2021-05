Carmen Tănase, decizie radicală în plină pandemie. Unde a ales vedeta să plece și de ce VIDEO

După o viață trăită în Capitală, Carmen Tănase a luat o decizie radicală în plină pandemie. Vedeta a mărturisit presei locale că a decis să plece din București, oraș în care s-a mutat în momentul în care a împlinit 18 ani, vârsta majoratului.

Vedeta a mărturisit că luni seară va avea un spectacol pe scena Teatrului Național. Este printre primele ei apariții la locul de muncă, după luni bune în care activitatea actorilor a fost oprită de autorități, în al doilea an al pandemiei de coronavirus.

Carmen Tănase a mărturisit că, deși este experimentată, are mari emoții să apară din nou în fața publicului. Spectacolul de luni a mai fost susținut o singură dată, în orașul Focșani, unde incidența scăzută le-a permis actorilor să urce pe scenă.

”Am nişte emoţii groaznice, paralizante aş putea spune. Nu am mai jucat de dinainte de acest lockdown mascat. Câteva luni, nu ştiu. De fapt, am mai jucat acest spectacol pe care îl jucăm mâine, „Totul se transformă”, în care este vorba despre situaţia pe care o traversăm noi acum şi culmea, mai are şi momente comice.

Am dat premiera la Focşani, pentru că acolo, rata de infectare era scăzută. Este un spectacol cu compania privată Cortina AG, a lui Gabi Popescu. La Odeon o să joc pe 12 şi 13 iunie, aşa ceva”, a mărturisit actrița Carmen Tănase, pentru Antena 3.