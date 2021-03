De ce are Viorel Stegaru nasul strâmb, de fapt. Ce accident horror a suferit în urmă cu câțiva ani

Efectele acțiunile din adolescență se revarsă în perioada maturității, iar greșelile de atunci pot fi observate cu ochiul liber pe chip. Este și cazul lui Viorel Stegaru, care a rămas cu nasul strâmb după o întâmplare petrecută la Blăgești.

Mister elucidat. De ce are Viorel Stegaru nasul strâmb?

Viorel și Veronica Stegaru au făcut ravagii în țară după apariția lor la ”Acces Direct”, care s-a lăsat cu o colaborare cu trustul Antena 1. Blamată și îndrăgită deopotrivă, legătura lor cu postul TV s-a sfârșit după aproape un an în care cei doi au fost invitați permanenți în emisiunea de zi. Și-au povestit dramele, geloziile, întâmplările, s-au cocoțat în vârful imaginației, apoi călătoria la București a luat sfârșit.

Nu CNA-ul a oprit cursul celebrității lor, ci reprezentanții emisiunii, care, din diferite motive, au decis ca relația cu ei să fie la distanță, când și când trimițând un reporter în casa lor pentru a-i întreba despre cum decurge viața lor de când nu mai apar pe sticlă zi de zi.

De dorul unora sau de curiozitatea altora, s-a rostogolit un vechi subiect care îl are ca personaj principal pe Viorel. În trecut, în timpul unei ediții ”Acces Direct”, Mirela Vaida l-a chestionat pe invitat despre forma nasului său, mulți telespectatori trimițând întrebări pe adresa redacției cu privire la acest aspect.

„Am căzut de la patru metri exact pe nas”

„Ai o deviație de sept, ai nasul un pic strâmb. Așa te-ai născut, sau te-a lovit cineva? Mă întreabă multă lume și am zis să te întreb”, i-a spus Mirela Vaida invitatului său.

„M-am suit într-un copac și am pus pe altcineva să țină scara. Eram cu drujba în mână să tai o creangă care încurca la drum. Ăla nu a ținut scara bine și am venit de la patru metri, de sus, cu drujba în mâna, am venit exact jos. Am căzut exact pe nas. Eu sunt în regulă cu el așa, pot să respir”, a povestit Viorel Stegaru.

„Da, am rezolvat și nasul lui Viorel. Multă lume se întreba. Te urci în pom cu nasul drept și cobor…”, a spus Mirela Vaida.

„Îmi închipui ce a fost acolo. El a venit grămadă. Ăsta jos cu scara, ăla sus cu drujba”, s-a amuzat jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan.