De ce apare Constantin Enceanu pe afișul spectacolului în memoria lui Petrică Mîțu Stoian, deși nu va urca pe scenă. Artistul a dezvăluit tot

Constantin Enceanu nu va urca pe scenă la concertul organizat în memoria lui Petrică Mîțu Stoian, pe data de 18 noiembrie, la Sala Palatului. Asta în ciuda faptului că solistul apare pe afișul care anunță susținerea spectacolului. Acum, artistul solicită insistent organizatorilor să îi elimine numele de pe anunț.

Luna viitoare, Constantin Enceanu nu va putea interpreta la spectacolul organizat după un an de zile de la stingerea din viață a regretatului său prieten. Schimbarea de planuri a intervenit din cauza unei intervenții chirurgicale programate în cazul solistului, potrivit EGO.ro.

„Nu particip la spectacol. Foarte rău au făcut organizatorii că m-au trecut pe afiș. Le-am spus încă de la început că nu ajung, că am o problemă personală. Trebuie să mă internez. Am de făcut o operație grea la genunchi, mă doare rău. I-am rugat să nu mă treacă, dar poate au tot sperat că ajung, pentru că eu și Petrică am fost buni prieteni”, a declarat Constantin Enceanu, într-o intervenție pentru publicația citată.