Constantin Enceanu, atac dur la adresa surorii lui Petrică Mâțu Stoian: „Aberează. Habar n-are ce zice!” E iz de scandal EXCLUSIV

Constantin Enceanu îi bate obrazul Mariei Tărchilă, sora lui Petrică Mâțu Stoian, care se aștepta să moștenească și casa din Craiova, în care a locuit regretatul artist, în ultima parte a vieții: ”Casa nu e de patrimoniu și nici a lui Petre nu era, cum tot zice Maria. Să fie clar! Casa e a impresarului Doru Gușman, el a cumpărat-o înainte de Revoluție. Doru l-a lăsat pe Petre să locuiască acolo”, ne-a declarat Constantin Enceanu, în exclusivitate pentru Playtech.ro.

La o săptămână de la parastasul de trei luni al lui Petrică Mâțu Stoian, s-au încins din nou spiritele! De data aceasta, între sora artistului, Maria, și cântărețul de muzică populară Constantin Enceanu:

Maria a făcut afirmații grave la adresa lui Doru Gușman. Ce spunea femeia, la scurt timp după înmormânarea artistului Petrică Mâțu Stoian:

După scandalurile de pomină, Maria Tărchilă a decis să facă pace cu impresarul Doru Gușman, sâmbătă trecută, la parastasul de trei luni al lui Petrică Mâțu Stoian:

”Doru a fost cu ideea să facă parastasul de trei luni, eu nici nu știam că se face. M-a chemat la parastas printr-un sms. Am crezut inițial că a greșit numărul de telefon. Apoi, dacă a văzut că nu răspund, m-a sunat. Mi-a zis așa: ”Uite, eu fac pomenire de 3 luni pentru Petrică, dacă vreți vă aștept la parastas!

Am sosit de la Arad la Craiova. S-a făcut o slujbă, acolo, la mormânt, unde s-au împărțit pachete cu mâncare. Apoi, am vrut să plec spre casă, dar Doru ne-a invitat la masă, în casa în care a locuit Petrică, și care am înțeles că de fapt este de patrimoniu. Am zis să nu-l refuz, să creadă că-s nepoliticoasă, era pentru fratele meu. A fost o masă cu câteva persoane, ca-n pandemie, cu niște cunoștințe.

Am fost și cu o nepoată, căci sora mea este în Germania, la muncă. S-au servit sarmale, aperitive, friptură, cozonac, tot ce îi plăcea lui Petrică să mănânce”, ne declara Maria Tărchilă, în exclusivitate pentru Playtech.ro.