De ce Alin Oprea nu l-a invitat pe Tavi Colen la nunta sa cu Medana. Cântărețul a mărturisit tot: ”E mai bine așa!”

Mai fericiți ca oricând, după o nuntă desprinsă parcă din povești, cei doi au făcut dezvăluiri din culisele marelui eveniment. Cântărețul nu a ezitat și a vorbit deschis despre un subiect sensibil. Află, din rândurile de mai jos, de ce Alin Oprea nu l-a invitat pe Tavi Colen la nunta sa cu Medana?

La doar câteva zile de la momentul în care au spus marele DA și în fața altarului, Alin Oprea și Medana au fost invitați în platoul emisiunii prezentate de Cătălin Măruță. Nu au venit singuri, ci au avut alături două perechi de nași – Axinte și Carmen și familia Năsturică. Așa cum cere tradiția, nașii au fost serviți cu ciorbă de potroace.

Axinte și soția lui, Carmen, nu au participat foarte mult la discuție pentru că ciorba de potroace le-a atras atenția prea mult:

Axinte a dezvăluit că nunta lui Alin Oprea cu Medana a fost a 75-a oară când a fost naș de cununie.

Întrebat dacă și-ar fi dorit să aibă pe cineva anume alături în ziua cea mare, dar care nu a fost prezent la nuntă, Alin Oprea a spus:

„Dumnezeu ne-a dat exact pe cine trebuia să fie lângă noi. Cine poate nu trebuia să fie, nu a fost. Dumnezeu ne-a ales familia cu care mergem mai departe, sigur, au fost și absenți motivați. Le mulțumesc tuturor, colegilor, am fost în familie, au cântat toți. Acum, faptul că se zice că a fost o nuntă fastuoasă, faraonică, cum se zice în presă sau oamenii pe internet, noi am chemat prietenii noștri de suflet.”

Cătălin Măruță a vrut să știe dacă pe lista invitaților s-au numărat Tavi Colen sau copiii lui Alin Oprea:

„I-aș fi trimis cu drag invitația, însă știam sigur că nu va răspunde afirmativ și am considerat că e mai bine așa. Noi am avut logodna acum un an, dacă aș fi primit un mesaj de la Tavi ”Casă de piatră”, l-aș fi invitat. Unii doar suferă și unii doar să primească?

Dacă as fi primit de la copii mei un mesaj ”Să fii fericit, tată, Doamne Ajută”, i-aș fi invitat, nu am nicio problemă. Îl iubesc pe Tavi, îi iubesc pe copii mei. Eu mă împac oricând cu oricare dintre ei. Știu să iert, să fiu deschis, să înțeleg că trecutul e trecut și poate fi reperat dacă e cazul. Nu am față de nimeni niciun sentiment de ură”, a spus Alin Oprea.