De ce alimente nu se mai aproprie Oana Roman de când a ajuns la silueta dorită. Vedeta este cât se poate de hotărâtă: „Nu am pofte”. EXCLUSIV

09 sept. 2025 | 12:04
de Andreea Vasile

Oana Roman, dezvăluiri despre dieta urmată.

Oana Roman a fost adesea ținta criticilor legate de kilogramele sale, însă, în ultimii ani, vedeta s-a ambiționat și a reușit să obțină o siluetă de care este mândră. Am stat de vorbă cu ea la VIVA! Influencers Party 2025, eveniment unde a fost premiată pentru activitatea sa din mediul online, și am discutat atât despre ținuta aleasă, cât și despre alimentele de care se ferește.

Ce alimente nu mai consumă Oana Roman

Oana Roman s-a născut în lumina reflectoarelor, cu toate privirile ațintite asupra ei, fiind fiica fostului premier al României și a Mioarei Roman. Pentru mulți, asta ar fi însemnat doar privilegii și o viață lipsită de griji. În realitate, Oana a avut parte și de beneficii, dar și de presiuni uriașe. Încă de mică a crescut în preajma unor oameni importanți, de la care a învățat lecții valoroase – model pe care, la rândul ei, încearcă să-l transmită fiicei sale.

Iar Isa nu a stat degeaba în această vară. Adolescența ei nu înseamnă doar distracție și social media, ci și muncă serioasă: l-a ajutat pe hairstylistul Laurent Tourette la salonul său, experiență despre care a povestit cu entuziasm într-un interviu recent.

Dar dacă vorbim despre Oana, povestea nu e doar despre strălucire. Ani la rând, a fost ținta glumelor răutăcioase și a criticilor dure, toate legate de kilogramele sale. Sub lupa constantă a opiniei publice, vedeta a simțit de multe ori povara etichetelor puse pe aspectul ei fizic.

Și totuși, Oana Roman a demonstrat că schimbarea este posibilă. Din dorința de a se simți bine în pielea ei și de a pune capăt acestor judecăți, a luat decizia de a-și transforma stilul de viață. Astăzi, își poartă cu încredere silueta, una pe care o consideră un motiv de mândrie.

Oana Roman: „Nu mănânc fast-food”

Vedeta ne-a vorbit deschis despre stilul său de viață din prezent și ne-a mărturisit că în spatele imaginii pe care o afișează astăzi se află câteva sacrificii, necesare pentru a se menține în formă și pentru a păstra echilibrul la care a ajuns. Surprinzător însă, spune că nu are pofte. Iar acele alimente care, altădată, îi făceau cu ochiul și păreau de neînlocuit, acum apar doar ocazional în meniul ei, fără să îi mai dicteze ritmul de zi cu zi.

„Eu țin fasting de aproape patru ani. Am grijă la ce mănânc și am și niște ajutoare. Am un shake proteic pe care îl beau în loc de o masă, din când în când. Mai am o băutură care se transformă, așa, într-un fel de gel când o beau și umple stomacul, practic. Și atunci mănânc mai puțin.

Mă ajută să pot să mă mențin așa cât de cât. Încerc să mă feresc, nu mănânc fast-food. N-am mai mâncat la McDonald’s de trei ani cred, și încerc să mă feresc cât pot de lucruri care realmente fac rău.

Nu am pofte, chiar n-am pofte. Când am o poftă mi-o satisfac, dar de fast-food, de exemplu, pot să trăiesc fără foarte bine”, a declarat Oana Roman, în exclusivitate pentru Playtech.

Cât timp îi ia Oanei Roman să se pregătească înainte să iasă din casă

Oana Roman pune mare preț pe felul în care arată atunci când iese din casă, însă programul său încărcat nu îi permite luxul de a petrece ore întregi în fața oglinzii sau la salon. La VIVA! Influencers Party 2025 – gala în cadrul căreia a fost premiată pentru activitatea impresionantă din mediul online – a optat pentru o rochie crem, scurtă, care i-a pus talia în evidență.

Machiajul l-a realizat singură, iar părul, coafat în bucle lejere, a fost semnat de hairstylistul Laurent Tourette. Întreaga pregătire, de la alegerea ținutei până la ultimul retuș, nu i-a răpit mai mult de o oră.

„Eu lucrez și mult de acasă, dar să știi că nu-mi ia așa de mult. Eu mă gândesc din timp ce rochie port, ce am de făcut. Astăzi știam cu ce să mă îmbrac. M-am machiat singură, că n-am mai avut timp să chem pe nimeni să mă machieze.

M-am machiat și m-am îmbrăcat în jumătate de oră și apoi m-am dus la Laurent la coafor. Și m-am coafat într-o jumătate de oră”, a dezvăluit Oana Roman.

