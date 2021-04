De ce ajunge din nou Vica Blochina pe mâinile medicilor. Ce vrea să facă

Vica Blochina a ajuns din nou pe mâna medicilor. Fanii cunoscutei foste balerine sunt uimiți de cele auzite. Ce vrea să-și facă acum blondina? Fosta amantă a lui Victor Pițurcă se pregătește intens de o nouă vacanță.

Vica Blochina este una din cele mai extrovertite personaje din showbiz-ul românesc. Aceasta este o fire expansivă, iubește viața, este asumată, hotărâtă și vrea să se bucure de fiecare clipă pe care o petrece pe acest pământ.

Blondina și-a surprins fanii cu mărturii despre noul iubit. Mai exact, de data aceasta nu este vorba despre vreun tinerel așa cum ne-a obișnuit, ci un bărbat de vârsta sa cu care se înțelege perfect.

La cei 46 de ani, femeia încearcă să ascundă vârsta din buletin și faptul că a apelat de câteva ori la mestria medicilor esteticieni. Chiar de curând a mai profitat încă o dată de specialiști și noile invenții pentru a-și face câteva îmbunătățiri.

Concret, este vorba despre botox la nivelul fetei cu ajutorul unei noi tehnici, precum arată imaginile de pe instagramul vedetei. „Cea mai bună tehnică botox. Mă pregătesc pentru vacanță”, a scris Vica Blochina în cadrul postării ei de pe Instagram.

Intervenția a venit la pachet și cu un masaj facial, iar la final cea mai cunoscută și longevivă amantă din showbiz-ul românesc s-a arătat mulțumită. Vedeta pare hotărâtă să întârzie procesul cât mai mult posibil, deși timpul își spune cuvântul pe fața tuturor.

”Am trei intervenții mari și la late, însă în schimb mă întrețin tot mereu, botox, acid, vitamine, tot ce am nevoie să am o piele perfectă”, a spus Vica Blochina pe pagina sa de socializare.

„Eu voiam să plec în Italia şi mă gândeam cum o să găsesec un prinţ bogat. Am ajuns în România la un bar cunoscut din Capitală. Am fost şi în Cipru unde am făcut facultatea, dar m-am întors în România. Am cunoscut multă lume bună şi pe tatăl copilului meu. A fost un cerc de prieteni, el era prieten cu Giovanni, care era împreună cu o prietenă a mea. Am făcut copilul după o relaţie de 16 ani. Dacă aş da timpul înapoi, mi-aş face altfel viaţa. Cel mai greu moment a fost când a trebuit să facem test de paternitate şi el nu-l văzuse de un an pe copil. Băiatul a fugit spre Piţi şi el nu l-a băgat în seamă, iar copilul l-a întrebat „Tată, tu m-ai uitat?” Atunci am regretat că am făcut copilul cu omul acela. Din momentul acela cred că s-a simţit foarte prost şi relaţia lor s-a îmbunătăţit”

Vica Blochina