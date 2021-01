Ce a făcut Simona Halep în prima zi din 2021. Frumos, simplu și sublim

Cum a întâmpinat Simona Halep Noul An? Cunoscuta sportivă le-a arătat totul fanilor. Care a fost prima sa postare din anul 2021 și cum i-a surprins pe cei care o urmăresc intens pe rețelele de socializare?

Simona Halep nu este atât de vizibilă pe rețelele de socializare precum ar vrea fanii ei și a ales încă de la începutul carierei sale să fie discretă în privința vieții sale. Cu toate astea, este activă în meniul online pe cât posibil și ține în permanență legătura cu cei care o urmăresc și așteaptă vești de la ea. Numărul doi din ierarhia WTA a întâmpinat noul an foarte relaxată și cu zâmbetul pe buze.

Aceasta a declarat în mai multe rânduri că în sezonul care va debuta în câteva zile are drept țintă o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo. „Mă bucur să te vad, 2021”, a scris sportiva în dreptul seriei de trei fotografii postate. Amintim că încercările n-au ocolit-o în 2020, când și-a șocat fanii cu testul pozitiv pentru coronavirus. Deși mulți și-au făcut instant griji enorme pentru ea, a întâmpinat totul cu liniște și le-a sugerat tuturor să aibă grijă.

1. Serena Williams (tenis) – 200 milioane

2. Maria Sharapova (tenis) – 140 milioane

3. Alexis DeJoria (auto) – 100 milioane

4. Venus Williams (tenis) – 95 milioane

5. Danica Patrick (auto) – 60 milioane

6-7. Li Na (tenis) – 50 milioane

6-7. Anna Kournikova (tenis) – 50 milioane

8. Annika Sörenstam (golf) – 40 milioane

9-11. Caroline Wozniacki (tenis) – 30 milioane

9-11. Simona Halep (tenis) – 30 milioane

9-11. Steffi Graf (tenis) – 30 milioane

12-14. Agnieszka Radwańska (tenis) –

25 milioane 12-14. Naomi Osaka (tenis) –

25 milioane 12-14. Martina Hingis (tenis) – 25 milioane

„După Covid-19 am avut o perioadă de zece zile de recuperare, dar acum mă bucur că mă pot antrena. Pe parcursul infecţiei am avut febră, dureri de cap şi dureri musculare, dar bine că nu a fost mai rău. N-am avut probleme de respiraţie deloc, dar n-a fost uşor. Am trăit cu teamă, zi de zi, că o să se întâmple ceva. Dar, bine că a fost ok şi am trecut peste destul de uşor. Eu m-am protejat foarte mult la turnee, la turnee nu avem voie să ieşim din hotel, deci eram protejaţi 100%. Dar aici am mai ieşit în oraş, am avut de făcut anumite treburi, să-mi cumpăr câte ceva şi probabil l-am luat din oraş. Nu ştiu de unde l-am luat, dar trebuie să ne protejăm şi mai mult, deşi nu este uşor, pentru că mental intră o teamă şi nu mai poţi să fii relaxat”

Simona Halep (Sursa: digisport.ro)