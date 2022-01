De ce a renunțat Răzvan Fodor la muzică pentru actorie. Ce a dezvăluit vedeta după mai bine de 15 ani

Răzvan Fodor este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. După ce a cunoscut succesul ca solist al trupei Krypton, simpaticul cântăreț a renunțat la muzică, acum câțiva ani, pentru a urma o carieră în actorie. Din 2020, soțul prezentatoarei emisiunii „Chefi fără limite” de la Antena 1 face parte din distribuția serialului „Adela”. Motivul real pentru care Răzvan Fodor a agățat microfonul în cui și a devenit actor.

De câțiva ani, Răzvan Fodor a îmbrățișat o carieră în televiziune, fiind prezentator al multor emisiuni TV. De la Masterchef la Burlacul la câștigarea celui de-al treilea sezon Asia Express, unde a făcut echipă cu bunul său prieten chef Sorin Bontea, soțul Irinei Fodor a câștigat simpatia a milioane de români din toate colțurile țării.

Fostul solist al trupei Krypton a devenit unul dintre cei mai îndrăgiți tineri actori ai micului ecran, jucând în numeroase telenovele și seriale românești, precum „Aniela”, „Păcatele Evei”, „Daria, iubirea mea”, „Adela” sau „Iubire și Onoare”.

Şi m-a atras foarte tare zona asta, pentru că, la vremea aceea, mi se părea că industria cinematografică şi a televiziunii este mai bine pusă la punct decât industria muzicală din acea perioadă. Şi totodată a fost şi ca un pat moale în care am căzut după ce am renunţat la activitatea muzicală.”, a declarat Răzvan Fodor despre începuturile sale în actorie, într-un interviu acordat celor de la OK! Magazine .

„Am luat un casting, se întâmpla undeva în 2005, atunci am şi încheiat cu formaţia Krypton. Prin august ne-am despărţit fără mare tam-tam, fără vreo supărare şi ranchiună şi am fost chemat la un casting pe care l-am luat. Acela a fost debutul meu: aveam un rol mic şi drăguţ în „Păcatele Evei”, un serial care s-a făcut în toamna anului 2005 la Acasă TV, cu o distribuţie mişto, cu Răzvan Vasilescu, Oana Pellea.

În 2021, Răzvan Fodor a trecut prin momente dificile, atunci când soția lui Irina a fost plecată de acasă timp de 5 luni de zile, cu serviciul. Frumoasa șatenă a fost ocupată cu filmările pentru sezonul 4 Asia Express și emisiunea Chefi fără limite, ce va avea premiera în luna februarie. Fostul prezentator de la Burlacul a trebuit să se descurce singur cu gospodăria, având grijă de Diana, fiica lor.

„Ştiam că urmează ceva foarte nasol, m-am setat că două luni trebuie să mă ocup singur de tot. Am prins vreo trei săptămâni din şcoala copilului, m-am descurcat, am închis anul şcolar, perfect, copilul premiant. Asta mică ne-a ajutat şi, slavă Domnului, e bună la şcoală. Dar a trebuit să îmbin cu restul: un menaj uşor, plus căţeaua, să am grijă şi de ea, plus filmările mele.

Apoi a venit prima vacanţă şi am trimis-o pe Diana într-o tabără, pentru că am aşteptat vacanţa din vară ca să se întoarcă şi Irina şi să plecăm toţi trei. Dar nu ne-a ieşit, pentru că au apărut noile proiecte, atât la mine, cât şi la ea. Deci, practic, n-am avut decât un sfârşit de iulie cu un foarte mic început de august pe care l-am petrecut împreună. Şi a fost dificil, dar copilul a înţeles. A fost un an greu pentru noi toţi.