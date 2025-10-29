De ce a renunțat Marisa Paloma la saloanele din București, chiar dacă afacerile îi mergeau bine: „Urmează niște schimbări”. EXCLUSIV

Saloanele de înfrumusețare au făcut-o milionară în euro, însă Marisa Paloma a decis să renunțe la ele în plin succes. Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! a vândut afacerile care îi mergeau atât de bine, pentru a face loc unor planuri noi și ambițioase. Despre schimbarea radicală din viața ei, Marisa a vorbit în exclusivitate pentru Playtech.

De ce a vândut Marisa Paloma saloanele din București

În anul 2017, Marisa Paloma a câștigat inimile telespectatorilor, dar și titlul de „Cea mai stilată femeie din România”. Apariția în emisiunea „Bravo, ai stil!” i-a schimbat viața radical, deschizându-i uși pe care poate nici ea nu le anticipase atunci. A știut, însă, cum să își folosească notorietatea pentru a-și construi o carieră solidă.

Cu ambiție, dedicare și curaj, ea a pus bazele unor afaceri de succes și, în paralel, și-a întemeiat o familie admirată de mii de urmăritori din mediul online. Alături de partenerul ei, Liviu Stanciu, formează o echipă în adevăratul sens al cuvântului, iar fiica lor, Iris, este centrul universului lor.

Evoluția ei profesională a fost la fel de spectaculoasă ca aparițiile de pe micul ecran. Marisa a deținut nu unul, ci trei saloane de înfrumusețare în Capitală. Iar business-ul îi mergea foarte bine: agenda era mereu plină, clientele fidele, iar veniturile deloc de neglijat. Chiar ea recunoștea că afacerile au făcut-o milionară în euro.

Și, cu toate acestea, anul acesta a luat o decizie la care puțini s-ar fi așteptat. În plin succes, a spus „stop”, a vândut tot și a ales să-și urmeze inima. Acum, ne-a dezvăluit că urmează pentru ea o nouă etapă.

„Nu am renunțat, am vândut-o (n.r afacerea). Am vândut complet. Am avut trei saloane de înfrumusețare. Pe primul l-am relocat în Sectorul 1 din Sectorul 3 și pe al doilea în Sectorul 6. Și ambele saloane pe care le aveam, cu care am rămas, au fost vândute complet. Urmează niște schimbări din punct de vedere profesional în ceea ce mă privește. Sunt aici cu 30 de femei frumoase, care vor face parte din membership-ul pe care urmează să-l lansez. Și vreau să mă reîntorc la haine. Asta a fost pasiunea mea din totdeauna. Și mi-am dat seama că nu pot să renunț la asta. Multă vreme m-am amăgit și m-am păcălit că o să pot să le fac în paralel pe toate. Că o să pot să am și saloanele, o să pot să mă ocup și de haine. Dar real, dacă vrei să faci ceva bine, nu ai cum să lucrezi cu ele în paralel. Când ai și o familie acasă care te așteaptă și când ești și o familistă convinsă, cum sunt eu”, ne-a mărturisit Marisa Paloma.

„Lansăm site-ul de haine”

Astfel, Marisa Paloma a renunțat la o pasiune pentru a se concentra pe altele. În prim-plan este un membership dedicat femeilor, iar în paralel se întoarce la prima ei dragoste: hainele. Urmează și colecții, pe care abia așteaptă să le lanseze.

„Este despre și cu femei. Foarte multe detalii le găsiți și pe pagina mea de Instagram. Am un highlight acolo cu membership-ul. În primul rând, lansăm site-ul de haine. Vor exista colecții noi cât de curând, în afara produselor care deja există. Și voi avea două categorii de membership. Prima categorie va fi limitată, adică voi avea un număr limitat de persoane. Și în a doua va fi nelimitată, adică cineva vrea să se înscrie, va beneficia de tot ceea ce voi menționa la momentul respectiv când voi lansa. Lansarea are loc cam în două săptămâni, dar nu aș vrea să menționez care sunt beneficiile pentru că nu le-am conturat punctual pe toate”, a dezvăluit Marisa Paloma.

Indiferent de proiectul la care ne referim, Marisa Paloma a colaborat cu femei și le cunoaște bine. Și, în ciuda stereotipurilor, spune clar: nu, femeile nu sunt mai rele — ba chiar pot fi cele mai bune partenere.