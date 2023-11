De ce a refuzat Marina Almășan toți banii din vânzarea cărții despre dragostea pentru Victor Socaciu. Ce mare regret are EXCLUSIV

Marina Almășan, gazda emisiunii ”Rivalii”, de la TVR 2, ne-a vorbit, în interviul exclusiv pentru Playtech Știri, despre uriașul succes, înregistrat cu volumul ei, ”Ceasul iubirii”, despre dragostea pe care i-a purtat-o solistului de muzică folk Victor Socaciu. A refuzat însă categoric să primească banii din vânzările impresionantei povești. Ea ne-a mai dezvăluit și ce calități a moștenit fiul lor, Victoraș, de la regretatul său tată.

Marina Almășan a lansat, anul trecut, volumul ”Ceasul iubirii”, în care a povestit despre marea dragoste, pe care i-a purtat-o fostului ei soț, Victor Socaciu.

Întrebată de Playtech Știri în câte exemplare s-a dat cartea, vedeta TVR ne-a dezvăluit că nu ține evidența, mai ales că a refuzat categoric să primească o cotă parte din vânzări:

Pot spune, însă, din umilele mele observații, că am găsit, în decursul acestui an, un singur exemplar al cărții mele, rătăcit într-una din librăriile Cărturești și știu că Editura Corint mai are câteva volume, pentru vânzările online. Îmi place să cred că emoțiile mele au fost bine primite de cititori, care au avut ocazia să descopere între filele cărții povestea unei iubiri puternice, între doi oameni foarte cunoscuți lor”.

”Deși sunt economist, la origine, am momente în care sunt cel mai prost om de afaceri cu putință! Nimeni nu mă crede când spun că nu m-a interesat deloc volumul vânzărilor acestei cărți! Am scris-o din cu totul alte motive, decât acela de a scoate bani din amintirile mele, prin urmare contractul meu nu prevede niciun leu, ca și cotă-parte din vânzări.

Marina Almășan crede în dragostea de dincolo de lumi, în iertare. Dar, își recunoaște și greșelile, făcute în momentele de epuizare psihică. Ea ne-a vorbit despre divergențele avute, de-a lungul timpului, cu Victor Socaciu:

Marina consideră că Victoraș, fiul ei și al lui Victor Socaciu, a moștenit multe dintre calitățile tatălui său, artistul care s-a stins din viață pe 27 decembrie 2021.

Ea regretă însă că Victoraș nu a dus mai departe și activitatea artistică a solistului folk:

Marina Almășan a studiat la A.S.E., fiind economist de profesie. Din acei frumoși ani de studii, ea și-a postat, recent, pe conturile sociale, câteva fotografii, alături de colegii de grupă. Nu s-a schimbat deloc, având același zâmbet. Pare că timpul s-a oprit în loc:

”Da, pozele sunt faine, pentru că și anii studenției mele au fost faini, rău de tot! Pe atunci, studenția chiar era studenție, frumoasă, lipsită de griji, cu o sumedenie de provocări incitante, chiar dacă, în aparență, vremurile erau tare restrictive.

Am făcut o facultate, pe care nu neapărat mi-am dorit-o, dar pe care am onorat-o cât am putut eu de bine. Am învățat pe rupte și am devenit, zic eu, un bun economist, deși mi-am dorit din copilărie să scriu, să fiu jurnalist, ca tatăl meu.

Doar că, pe atunci, jurnaliștii erau ”fabricați” la Academia Ștefan Gheorghiu, o instituție politizată, în care erai admis doar pe bază de dosar. Al meu era cam șubred (aveam rude în străinătate), așa că…am devenit un bun economist!

Și am și fost economist, doi ani, plus un an cercetător științific, în domeniul economiei. Apoi…a venit Revoluția și am ajuns pe orbita pe care visam să fiu!”.