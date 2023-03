Lionel Messi, ademenit cu un salariu de nabab. Cum ar putea ajunge starul argentinian să se lupte din nou cu Cristiano Ronaldo

Lionel Messi are șanse tot mai mici să rămână la PSG, iar mai multe cluburi i-au oferit contracte pe bani mulți. Al Hilal are șanse mari să-l aducă pe starul argeninian. Oferta este una uriașă: 220 de milioane de euro pe an.

Lionel Messi, adversar cu Cristiano Ronaldo? Starul argentinian are în față un contract de 220 de milioane de euro pe an

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo ar putea să se înfrunte din nou, doar că de data aceasta în fotbalul din Arabia Saudită. Portughezul a semnat la începutul anului un contract pe doi ani și jumătate care îi asigură o jumătate de miliard de dolari și speră să ajute la Al Nassr să câștige campionatul. Și Messi ar putea ajunge din vară în Arabia Saudită.

Argentinianul nu este tentat să prelungească înțelegerea cu PSG, nemulțumit de salariul de doar 40 de milioane de euro, iar clubul saudit a intrat rapid „pe fir”. Marca scrie de ofertă uriașă: 220 de milioane de euro pe sezon. Jurnaliștii spanioli scriu că atacantul sud-american nu este condiționat de un contract de doi ani și jumătate și că ar putea să semneze plece când vrea. În această afacere ar fi implicați multe personaje importante din Arabia Saudită, oameni cu bani, implicați chiar în funcții importante.

„Arabia Saudită merge până la capăt pentru Leo Messi. Pentru acest obiectiv, s-au implicat și politicienii saudiți, care vor să schimbe legea, pentru a permite modificarea limitei salariale impuse. Al-Hilal va scăpa de restricția la transferuri, dictate de FIFA, în această vară. Echipa cu cea mai prestigioasă istorie din fotbalul saudit vrea să facă toate eforturile financiare necesare pentru a-l aduce pe Messi. Cei din Riyadh visează cu ochii deschiși. Arabia Saudită vrea să devină o referință la nivel mondial, iar sportul este principalul argument folosit de către politicienii saudiți. Venirea lui Cristiano Ronaldo a deschis ușa pentru mutări spectaculoase, care să redefinească sportul din Arabia Saudită”, notează Marca.

Rămâne de văzut ce va decide Messi. Argentinianul are și varianta unei aventuri peste ocean, la clubul Inter Miami. Antrenorul echipei patronate de David Beckham a recunoscut că există negocieri și a dezvăluit că există chiar un plan care cuprinde măsuri de securitate sporite în cazul în care campionul mondial va alege această grupare.