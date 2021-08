De ce a refuzat Codin Maticiuc să dea examen la actorie. Ce cursuri a urmat EXCLUSIV

Codin Maticiuc, 40 de ani, e cunoscut deopotrivă și în lumea afacerilor, și în cea artistică. Însă dacă e să-l pui pe el să aleagă, atunci Codin Maticiuc va înclina imediat balanța spre lumea actoriei și a cinematografiei.

Codin Maticiuc se declară de ani buni cinefil înrăit și mare fan al actorilor tineri, în frunte cu cei trei Dorian Boguță, Alexandru Papadapol și Dragoș Bucur.

„Vă spun sincer că mi-a fost rușine să mai dau la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică, la 33 de ani, când mi-am descoperit pasiunea pentru actorie.

Dar am fost foarte tentat, din primul moment de această artă. Dorian Boguță, Papadopol și Dragoș Bucur au încercat să mă încurajeze, dar eu am evitat, în cele din urmă. Am ales să merg însă la o Școală de actorie de duminică, unde am învățat foarte multe lucruri.

În plus, colaborarea cu Dan Chișu, cu care am făcut câteva filme împreună, a contribuit și ea foarte mult.”, a declarat Codin Maticiuc pentru impact.ro.