De ce a plecat What’s Up din România. Anunțul momentului în showbizul românesc

Care este motivul pentru care What’s Up a părăsit meleagurile? Fanii acestuia sunt surprinși de decizia celebrului cântăreț. Mărturisirile vedetei i-au șocat pe unii dintre internauți care nu se așteptau la o astfel de decizie.

What’s Up a plecat din România. Care e motivul?

What’s Up a surprins pe toată lumea cu ultima sa postare de pe rețelele de socializare. Artistul este în top-ul cântăreților preferați ale românilor și se poate mândri cu o carieră de succes.

De asemenea, trăiește și o frumoasă poveste de dragoste alături de Alice Badea. Din nefericire, în ultima vreme problemele au venit din dreptul sănătății, iar pentru asta a pus pe locul doi viața profesională și a oferit mai multă atenției stării sale.

Solistul a postat în mediul online o fotografie cu el de pe aeroportul din București în care era înconjurat de bagaje. Mai mult decât atât, și-a liniștit fanii și le-a subliniat faptul că o să revină curând în România: „Taxi, du-mă unde vreau! Vă pup și vă iubesc, ne revedem curând”, a scris acesta pe Instagram.

Motivul pentru care pleacă din țară este ca să se liniștească: „Vă pup, vă iubesc, plec o vreme să-mi liniștesc inimioara! Ps: Pe drum spre aeroport, sper să nu fie ultimul drum…”, a mai scris artistul pe rețelele de socializare. Amintim că artistul a descoperit în urma unor investigații că are probleme cu inima:

„Am făcut niște analize și mi-au zis că am inima mărită, adică am inima la limita superioară. Eu dorm prea puțin și mi-au zis că pocnește inima, o să fug prin Europa la doctor, voi pleca pe 29 luna aceasta și mă voi întoarce pe 9 luna viitoare, sper că viu”, a spus Whats Up.

Ce spune despre problemele cu legea?

Vedeta a răbufnit după ce a citit ce s-a scris despre el vizavi de problemele sale cu legea. În continuare acesta a scris un mesaj pentru fani pentru a clarifica situația. Fostul fin al soților Măruță a subliniat că nu a bătut nicio femeie și că nici nu riscă să fie închis, asumându-și doar că și-a pierdut cumpătul și că s-a lăsat cu țipete.