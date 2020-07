De ce a plecat, de fapt, Andreea Mantea de la Puterea Dragostei. Ăsta este motivul adevărat

De curând, Andreea Mantea a anunțat că renunță la emisunea pe care o prezintă de ani buni, și anume ”Puterea Dragistei”, dar fără a spune clar care sunt motivele pentru care a luat această decizie.

De ce a plecat, de fapt, Andreea Mantea de la Puterea Dragostei

Andreea Mantea a devenit celebră în urmă cu mai bine de un deceniu, prin prisma unui scandal. Mai exact, Andreea Mantea s-a cuplat cu Andrei Țârdea, un bărbat însurat și cu o soție gravidă în nouă luni. Deși relația cu fostul consilier parlamentar a durat doar un an, frumoasa brunetă a rămas în lumina reflectoarelor ca manechin.

Apoi, aceasta a fost implicată în nenumăeare proiecte de televiziune și chiar a ajuns să prezinte diverse emisiuni. Seriozitatea de care a dat dovadă, dar și șarmul au propulsat-o rapid pe Andreea Mantea în proiecte de televiziune de anvergură, iar de câțiva ani, aceasta prezintă emisiunea ”Puterea Dragostei”, la Kanal D, proiec urmărit cu sufletul la gură de milioane de telespectatori.

Însă recent, ea a anunțat, printr-un mesaj pe rețelele de socializare că renunță la emisiune și că îi predă ștafeta Cristinei Dorobanțu.

“Am fost îndrumată de Dumnezeu în orice decizie pe care am luat-o, am făcut exact cee ace am simțit. Dumnezeu mi-a fost alături și am simțit că este cea mai înțeleaptă decizie, este, cu singuranță, cea mai bună decizie pentru sufletul meu. Vă mulțumesc din tot sufletul că mi-ați fost alături și m-ați sprijinit enorm cu mesajele voastre de încurajare”, a spus Andreea Mantea.

Iubitul ei, adevăratul motiv

Această decizie a Andreei a fost una de-a dreptul surprizătoare, dacă se ține cont de faptul că, potrivit surselor, ea ar fi fost plătită regește de patronii turci, și anume, cu 8000 euro/lună. Ce-i drept, vedeta a făcut și sacrificii uriașe de dragul show-ului, ținând cont de faptul că acesta se filmează încă de la prima ediție în Turcia, iar Andreea a locuit la Istanbul aproape în permanență.

Pandemia de coronavirus a prins-o tot în Turcia și, deși filmările au fost suspendate, aceasta nu s-a putut întoarce în țară. Cu toate acestea, nu ăsta a fost motivul care a determinat-o pe frumoasa brunetă să predea ștafeta emisiunii, ci, de fapt, iubitul ei, un bărbat căreia i-a ținut identitatea ascunsă.

”Ei sunt împreună de cinci ani, însă au stat mai mult despărțiți pentru că ea a locuit în Turcia. Nu este ușor, mai ales că Andreea l-a avut alături și pe fiul ei. Să trăiești într-o țară străină, cu un copil mic, nu este deloc ușor. Andreea a avut o discuție cu iubitul ei, iar el i-a spus că își dorește ca ei trei să formeze o familie normală, să petreacă timp împreună.

Ea a înțeles acest lucru, mai ales că nu au a fost pentru prima dată când au avut această discuție. El a fost înțelegător în toți acești ani, însă Andreea nu mai putea amâna această decizie. Nu pierde prea mult financiar, pentru că va prezenta o nouă emisiune. Astfel, va putea fi și aproape de casă”, au mărturisit persoane din anturajul brunetei pentru Impact.ro.