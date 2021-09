De ce a plecat Andreea Marin din România. Unde a ajuns ‘zâna’ de la TVR

Andreea Marin nu mai are nevoie de niciun fel de introducere. Este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din România, iar de când este într-o relație cu diplomatul Adrian Brâncoveanu, diva radiază de fericire. Ce fotografie le-a atras atenția fanilor, atunci când bruneta a plecat din țară.

Andreea Marin s-a relaxat total în ultimele două săptămâni, după ce a plecat într-o vacanță de vis alături de partenerul ei de viață, consulul Adrian Brîncoveanu. Cei doi au evadat din rutina de zi cu zi, lăsând România pentru exotica Italie, acolo unde fosta zână a Surprizelor s-a bucurat de un sejur romantic alături de iubitul ei.

După muncă și răsplată. Andreea Marin a făcut o tradiție din a pleca în insula Capri alături de partenerul ei, bucurându-se de razele aurii ale soarelui italian și de frumusețile peninsulei cât timp vremea este caldă și mai ține cu ea. Pe conturile de socializare ale vedetei au apărut tot felul de imagini incredibile care o înfățișează pe Andreea Marin bucurându-se din plin de vacanța ei de vis.

În costum de baie, rochii diafane, lungi și înflorate, ori scurte, jeanși și topuri cu franjuri, cu accesorii și pălării extravagante, frumoasa brunetă face deliciul internauților. Cu toate acestea, un anumit detaliu le-a atras atenția admiratorilor vedetei.

Andreea Marin și-a pus extensii de păr înainte de a pleca în excursie, pentru a se asigura că va ieși perfect în poze, diva simțindu-se foarte bine în propria-i piele, lucru care se poate vedea cu ochiul liber. Dar asta nu este tot.

Fosta soție a lui Ștefan Bănică este implicată într-un proiect important. Prin Creative Hub Voice & Visibility, noua sa pasiune, prezentatoarea TV s-a bucurat de o experiență unică, pe care a acceptat-o ca pe o mare provocare. Vedeta s-a urcat pentru prima dată pe un scuter Vespa, pe care l-a scos la plimbare prin cele mai frumoase regiuni din Italia.

„Italia văzută de pe Vespa, pe care am condus-o pentru prima oară la aceste filmări, nu m-am mai putut ascunde în spatele partenerului meu de viață, care-mi face călătoria mai ușoară, lipsită de griji și mai plăcută de obicei.

Am fost nevoită să învăț să merg pe două roți și a fost o bucurie! Dar am avut protecția talismanului meu norocos, să nu fac vreo boacană, căci recunosc, am avut emoții“, a scris Andreea Marin pe contul său de Instagram.