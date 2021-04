De ce a plâns Andi Moisescu o zi întreagă. Ce a povestit la Românii au talent

George, un copil pasionat de vioară, l-a făcut pe Andi Moisescu să rememoreze o întâmplare din copilărie. Concurentul a primit patru răspunsuri negative din partea juraților de la ”Românii au talent” și a plecat de pe scenă cu ochii în lacrimi. Pentru a-l susține, cel puțin când va vedea filmarea, Andi le-a povestit juraților despre o întâmplare când a plâns o zi întreagă, îmbărbătându-l astfel pe cel mic și făcându-l să înțeleagă că lacrimile au rostul lor și au efecte pozitive în momentele când își fac prezența.

Andi Moisescu, lecție de viață. Întâmplarea care l-a făcut să plângă o zi întreagă pe juratul de la Românii au talent

Andra: „Georgică, ce-ai făcut? Cred că trebuia să vorbim mai mult cu tine înainte, ca să scapi de emoții. Se auzea fiecare scârțâit. Dacă nu curge, pentru ca toată lumea așteaptă ca sunetul să curgă din vioară, să plângă…Iar tu, pentru că ai fost timorat, s-a simțit. Îmi pare rău că a trebuit să apăs acest buton. Sincer, îmi pare rău.”

Andi Moisescu: „Georgică, nu ai pierdut nimic, doar ai câștigat. E un prim exercițiu pentru tine. Vioara e a ta, e cu tine. Sunteți unul! Repetă și o să te asculte și o să cântați împreună. Hai, îți țin pumnii. Ne revedem data viitoare!”

Andra: „Mi s-a rupt sufletul.”

Andi: „Da, mă, știu, e greu. Lasă, că îi prinde bine. Să vezi că o să ajungă el mare violonist.”

Andra: „Acum o să plângă, mă gândesc.”

Andi: „Și plânsul face bine. Eu, la primul meu concurs de patinaj viteză, am ieșit pe locul 27 din 29. M-am dus acasă și plângeam de se rupea cămașa de pe mine. După, ușor, m-am dus înspre mai bine. Nu mai zis la olimpiadele de matematică. Te duceai, ajungeai pe țară, iar acolo prindeai o zi din asta. Îmi adus aminte, după o olimpiadă, am ajuns acasă și nu am trecut mai departe. Am zis că s-a terminat, gata, că mă opresc, că nu duc. Am plâns o zi întreagă, a doua zi m-am trezit și am făcut și problema aia.”