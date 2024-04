De ce a murit Puica Igiroșanu, solista cu chip de păpușă devenită Maica Anastasia. Gestul de suflet al lui Octavian Ursulescu: ”Am ținut mult!” EXCLUSIV

Vestea că Puica Igiroșanu, solista care renunțase la lumina reflectoarelor pentru a-și dedica viața și sufletul credinței, a încetat din viață i-a îndurerat pe cei dragi. În exclusivitate pentru Playtech Știri, actrița Ileana Popovici și celebrul prezentator de evenimente Octavian Ursulescu ne-au povestit despre Puica Igiroșanu, devenită Maica Anastasia după retragerea ei la mănăstire. Am aflat și ce boală a dus ani la rând pe picioare, fără să se plângă nimănui.

Puica Igiroșanu, devenită Maica Anastasia, în ultima parte a vieții, s-a stins din viață în Săptămâna Mare. Trupul neînsuflețit va fi depus la Biserica Hospice-ului Sf. Irina, Voluntari, iar slujba de înmormântare va avea loc joi, 2 mai 2024, la Mănăstirea Nera. La aflarea veștii că artista a încetat din viață, Octavian Ursulescu, celebrul prezentator de evenimente din România, ne-a vorbit cu regret despre Puica Igiroșanu, de care îl leagă atât de multe amintiri, din anii ei de succes muzical:

Octavian Ursulescu a admirat-o ca solistă, i-a apreciat timbrul vocal unic în lumea muzicală din România:

Octavian Ursulescu ne-a dezvăluit și despre ce au vorbit, atunci, la ultimul eveniment unde s-au reunit:

”La masa de după eveniment am stat mult de vorbă cu Puica, despre viața ei, ocazie cu care mi-a relatat că are probleme de sănătate. Pe urmă am mai vorbit de câteva ori la telefon, i-am trimis pe adresa stabilimentului unde lucra revista ”Actualitatea Muzicală” cu articolul despre evenimentul de la Giurgiu, m-a sunat să-mi mulțumească…Probabil, înregistările ei, fiind vechi, nu se mai difuzează la Radio (nu se difuzează ele cele mai noi!), tocmai de aceea am ținut să nu fie uitată”.