Mitică Popescu, internat de urgență. Actorul are mari probleme de sănătate

Îndrăgitul actor Mitică Popescu a fost internat de urgență. Actorul în vârstă de 86 de ani are mari probleme de sănătate și a fost internat la Spitalul de Urgență Floreasca la secția de Cardiologie. Conducerea spitalului a făcut anunțul.

Veteranul cinematografiei românești a fost internat de urgență la spital după doar 2 săptămâni după ce a împlinit, pe data de 2 decembrie, venerabila vârstă de 86 de ani.

De asemenea, Mitică Popescu nu vrea ca publicul să știe ce se întâmplă cu el, care este starea lui de sănătate, specificând asta clar conducerii spitalului.

Cu puțin timp înainte de a se simți rău, cu doar 6-7 zile înainte de a ajunge la spital, celebrul actor spunea că preferă să mai pună o haină pentru a economisi la facturi, în contextul în care are sobă din teracotă pe gaze.

Actorul Mitică Popescu nu crede că furnizarea de gaze este corectă, în această iarnă, el sesizând două mari diferențe: „Nu au presiune gazele, cred că bagă mult aer”.

Eu nu am calorifere, am sobă de teracotă pe gaze. Deocamdată, nu știu cât o să plătesc. Aștept factura! Ca să mă mai încălzesc mai pun pe mine o vestuță, un pulover, o geacă. Noroc că eu sunt și un pic călit, căci am muncit în viață și în frig”, ne-a declarat Mitică Popescu, în exclusivitate pentru sursa citată mai sus.