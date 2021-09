De ce a fost părăsită fiica Andreei Berecleanu, de fapt. Ștefan Manolache a recunoscut motivul adevărat

Eva Zaharescu și Ștefan Manolache s-au despărțit. Vestea că nu mai sunt împreună i-a șocat pe fanii celor doi, care deja îi vedeau iubiți pentru o perioadă lungă de timp. Deranjat de vorbele care au apărut pe seama lui, în ultima vreme, tânărul rupe tăcerea despre adevăratele motive ale despărțirii de fiica celebrei prezentatoare de știri Andreea Berecleanu.

Fostul reporter de la „Acces Direct” a făcut primele declarații despre despărțirea de frumoasa Eva Zaharescu. Dezvăluirile tânărului sunt surprinzătoare. În viața lui Ștefan Manolache există deja altcineva, așa că Eva este de domeniul trecutului.

Ștefan Manolache neagă informațiile conform cărora fiica Andreei Berecleanu ar fi fost cea care l-a părăsit, lăsând să se înțeleagă că decizia i-ar fi aparținut lui. Totodată, „Prințișorul Taxiurilor” a recunoscut că iubește din nou. El și Andreea, fostă concurentă de la „Puterea dragostei”, au deja planuri mari de viitor!

În ultima perioadă, Ștefan s-a afișat alături de Andreea, fostă concurentă de la „Puterea dragostei”. Fanii nu au știut ce să mai creadă, pentru că-l știau într-o relație cu Eva Zaharescu. La scurt timp, s-a aflat că s-au despărțit. Tânărul a confirmat zvonurile, susținând că el și fiica Andreei Berecleanu nu mai formează un cuplu.

Fostul reporter de la „Acces Direct” a confirmat public despărțirea de frumoasa Eva. Cât despre motivele despărțirii, Ștefan a dezvăluit că relația nu a mers deoarece nu a putut rezona cu bruneta.

Am avut și eu vârsta ei, am trecut și eu prin anumite experiențe, dar nu am putut rezona cu ea’, a spus Ștefan Manolache.

Bărbatul a mai precizat că nu din cauza noii sale iubite s-a certat cu Eva. Acesta susține că s-a cunoscut cu Andreea de la „Puterea dragostei” după ce se despărțise de fiica Andreei Berecleanu.

„Eram certat cu Eva Zaharescu când am văzut-o prima oară pe Andreea. Se cazase chiar la hotelul familiei mele din Iași, avea un eveniment, cânta. Am văzut-o la hotel, mi-a plăcut, m-am interesat puțin de ea, am aflat cine este și i-am scris pe Instagram. Apoi i-am cerut numărul de telefon și am vorbit, din nou”, a adăugat Ștefan Manolache.