De ce a fost dată afară Viviana Sposub de la Pro TV. Adevărul s-a aflat abia acum: șefii nu au stat la discuții (exclusiv)

Viviana Sposub a părăsit echipa de la Pro TV! Șefii nici nu au mai stat la discuții atunci când a fost vorba de noua mutare. Ce s-a întâmplat în cariera fostei concurente de la Ferma? Adevărul s-a aflat abia acum.

Viviana Sposub s-a făcut cunoscută la emisiunea „Vorbește Lumea”, ca asistentă de televiziune pentru moderatorii Adela Popescu și Gabriel Coveșanu. Iată că lucrurile pare că nu au mers undeva, pentru că nu a poposit mult în platoul acestora că a și plecat de pe micile ecrane.

După o pauză în care fanii au văzut-o activă doar pe rețelele de socializare, Vivi a acceptat proiectul „Ferma vedetelor”. De aici a plecat pe la jumătatea concursului, dar deși nu a ajuns la premiu a avut de câștigat în sectorul amoros.

Cea din urmă se poate spune că și-a găsit marea iubire, îndrăgostindu-se pe loc de nimeni altul decât George Burcea. Înainte de această experiență Pro TV a așteptat-o cu brațele deschise într-o colaborare ce dă bine în CV-ul tinerei, dar nici în cazul acesta soarele nu a stat prea mult pe strada ei.

Șefii au dorit să o schimbe din postura de asistentă și să revină în atenția publicului drept fata de la meteo. Aceștia s-au enervat cumplit când au auzit ce pretenții are. Iubita fostului soț al Andreei Bălan a plusat bine de tot când a venit vorba de salariu crezând că experiența sa lipsă va fi ștearsă cu buretele cu ajutorul decolteului și tinereții sale.

Starea vremii pe care trebuia să o prezinte tânăra la Vorbește Lumea a rămas în grija Franciscăi: “De astăzi ne mărim echipa. E vremea să o primim în viaţa noastră pe Francisca.

Bine ai venit! Noua noastră colegă! Tu ne vei ţine la curent cu datele despre vreme”, a mărturisit Cove, după ce moldoveanca a plecat din peisaj. Cea din urmă era convinsă că măcar lucrurile la PRO vor merge ca la carte, dar nu a fost deloc așa, arată impact.ro.

”Pentru mine, Viviana este o puternică și o luptătoare pentru mine, mai ales privind de cum a venit ea în Fermă, cum am văzut-o eu pentru prima oară – Viviana pe care nu o cunoșteam, atunci o văzusem pentru prima oară în viața mea, cum am văzut-o în primul episod și cum am lăsat-o eu, după opt episoade. Mie mi se pare și susțin în continuare această teorie: că este mai puternică, mai învingătoare, este mai luptătoare, are mai multă energie și are mai multă încredere în ea. Pentru că este foarte important ca partenerului să-i oferi încredere indiferent dacă face un lucru bun sau mai puțin bun!”

George Burcea