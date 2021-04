Cum a ajuns George Burcea să doarmă în mașină, timp de 2 luni, în fața blocului Vivianei Sposub

Fanii lui George Burcea au fost surprinși de cele auzite. Cum a ajuns actorul să doarmă în mașină preț de 2 luni? Fostul soț al Andreei Bălan s-a odihnit în propriul autorturism care a poposit în fața blocului Vivianei Sposub.

Cum a ajuns George Burcea să doarmă în mașină? Actorul a parcat în fața blocului Vivianei Sposub

Un detaliu din viața privată a cuplului format din Burcea și Viviana Sposub s-a aflat abia acum. Actorul a fost nevoit să doarmă aproape 60 de zile într-o mașină veche, în fața blocului iubitei sale.

Ironia face ca o experiență nu prea plăcută să fie asociată cu actuala parteneră de viață. George a fost păcălit de un prieten în privința unui loc de muncă, astfel că vârsta de 15 ani îl prindea dormind într-o mașină veche, în Botoșani, orașul unde s-au născut cei doi.

Culmea este că atunci se afla chiar în fața blocului fostei colege de platou a prezentatorilor de la „Vorbește Lumea”. Viviana locuia cu părinții, iar pe atunci se afla abia în primii ani de viață, fiind bine știută diferența dintre amorezi.

”Din întâmplare, m-am întâlnit cu un băiat, vreo 20 de ani și cărare pe mijloc. El venea la bunica, în fiecare vară. Mi-a spus că are o garsonieră, pentru care cerea aproape cât un salariu de la vremea aia. În fiecare seară furam pepeni, dimineața furam pâine.

I-am spus că am nevoie de un loc de muncă. M-am angajat cu 250 de lei pe lună la pavaje. După ce făceai pavajele alea, dacă se crăpau dalele, îți scădeau banii și nu mai luai niciun ban.

Am stat la el, îi plătisem și mi-a dat țeapa. Mi-a luat și casetele pe care le aveam cu mine. Am locuit iar pe stradă, un alt prieten mi-a zis că are o mașină veche și am stat două luni de zile în mașina aia, chiar în fața blocului Vivianei”, a declarat George Burcea, arată cancan.ro.

„George e foarte atent cu mine”

Relația sentimentală creată între Burcea și Viviana a fost o reală surpriză nu doar pentru cei de acasă care urmăreau pas cu pas întâmplările din Ferma, ci și pentru ei. Niciuna din vedete nu a plecat cu acest gând de acasă, sperând că se vor concentra strict pe competiție și pe marele premiu pe care voiau să-l câștige.

Lucrurile nu au fost așa, pentru că la scurt timp după ce s-au cunoscut aceștia s-au îndrăgostit unul de celălalt, ca în povești. „George e foarte atent cu mine, mai ales când îmi aduce flori. De fiecare dată când îmi ia trandafiri, curăță spinii de pe el. Pe toți. George este mereu cu mine, oriunde mă duc”, a detaliat tânăra.