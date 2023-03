De ce a fost concediată Octavia Geamănu de la Antena 1. Ce spune despre cele 3 procese pe care le are EXCLUSIV

Octavia Geamănu s-a despărțit forțat de postul de televiziune la care a lucrat timp de 18 ani. Vara trecută, fosta știristă a fost scoasă de la Observatorul orei 19.00, pe care îl prezenta în fiecare weekend. Cum cele două părți nu au reușit să se înțeleagă pe cale amiabilă, s-a ajuns la proces. După 9 luni în care vedeta a mers la programul impus în contract, iată că zilele trecute a fost concediată. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Octavia Geamănu ne-a povestit cum s-a ajuns la acest “divorț profesional”, dar și despre cele 2 noi procese pe care le-a deschis ulterior împotriva fostului angajator. Deși are oferte pe plan profesional, vedeta a decis să se bucure în perioada următoare de familie și de o vacanță.

De ce a fost concediată Octavia Geamănu de la Antena 1

Octavia Geamănu a lucrat timp de 18 ani la Antena 1 și, conform propriilor mărturisiri, nu a primit nicio explicație legată de excluderea ei din schema știristelor de la pupitrul Observatorului. Ulterior, în locul ei a fost angajată Irina Ursu, care prezintă jurnalul de seară în weekend.

Octavia, ai fost concediată în urmă cu câteva zile. Ce s-a întâmplat?

Motivație disciplinară. Par indisciplinată, nu știu ce înseamnă asta, pentru că eu consider că am fost, în toți acești 18 ani, angajatul model, care s-a supus regulilor exprimate verbal, neexprimate, lăsate de la sine să se înțeleagă, eu mi-am văzut de treabă cum s-ar zice.

Dar tu veneai la programul din contract?

Da, programul, pe care mi l-au impus ei după 5 ani. Eu am avut același contract de la bun început, dar dintr-odată ei mi-au atras atenția că de fapt programul meu este de luni până vineri de la 9.00 la 17.00, nu mai e în weekend cum fusese.

Totul despre concedierea Octaviei Geamănu de la Antena 1

Ai primit un avertisment înainte de concediere? A fost cu preaviz?

A fost fără preaviz, dar avuseseră loc în aceste nouă luni trei comisii disciplinare, prin care angajatul voia să înțeleagă ce nu înțelegeam nici eu, dar sunt detalii pe care nu are sens să le dau. Nu cred că e oprtun să vorbesc despre asta. În plus mai e ceva foarte important. Chiar dacă situația e cum e și eu sunt în proces cu fostul angajator, eu am închis acest capitol. Real, în mintea mea, îl închisesem demult, acum cu atât mai mult. Prin urmare, orice discuție pe acest subiect, pentru mine nu are vreo relevanță, pentru că vorbesc despre ceva ce pentru mine nu mai există. Ce a fost, a fost, s-a dus, a trecut, trecutul rămâne în trecut, contează prezentul și viitorul. Trecutul a fost superb, minunat, minus cele 9 luni, prezentul este senzațional, căci am revenit la programul în care am timp pentru viață, iar pentru mine să am timp este ceva foarte important.

Deci ți-ai luat o pauză de relaxare?

Nu mi-am luat-o, mi-a fost dată, dar e binevenită.

Octavia Geamănu: “Mi se pare minunat să nu fiu lipsită de propuneri din punct de vedere profesional”

Presupun că vrei să te întorci în televiziune la un moment dat.

Eu nu las nimic la întâmplare, chiar dacă unii oameni interpretează ceea ce spun, e dreptul fiecăruia de a alege cum vrea să trăiască și la fel ce vrea să spună. Într-un final, pentru mine contează confortul meu psihic mai mult decât ce consideră unul sau altul despre mine.

În momentul de față, vreau să mă bucur de timp, efectiv asta îmi doresc. Am primit mai multe telefoane, oameni care își doresc să se întâlnească cu mine, când zic mai multe înseamnă destule pentru 2-3 zile care s-au scurs de la despărțirea mea de fostul loc de muncă, destule telefoane și sunt foarte recunoscătoare că s-a întâmplat așa, pentru că mi se pare minunat să nu fiu lipsită de propuneri din punct de vedere profesional, însă momentan îmi doresc atât de mult să mă odihnesc psihic, emoțional, pentru că a fost o perioadă foarte încărcată pentru mine din toate punctele de vedere și vreau să îi răspund cu aceeași monedă lui Marian, adică cu aceeași răbdare, înțelegere, înțelepciune și atenție, pe care el mi le-a acordat în toată această perioadă. Și vreau să fiu mai prezentă în viața de familie, căci în ultima perioadă, deși am fost fizic, mintea mea era mai mult în altă parte.

Așa că acum vreau să am o perioadă în care să îi arăt recunoștință soțului meu pentru aceste luni în care știu că nu i-a fost ușor să mă vadă în anumite zile mai cu toane. De altfel eu fiind un om rațional, echilibrat, nu am avut derapaje, dar chiar și așa contează mult armonia.

Octavia Geamănu: “ În următoarea perioadă vreau să călătoresc”

Când ceva nu funcționează cum trebuie în viața noastră, se produce un dezechilibru pe mai multe laturi ale vieții și eu nu-mi doresc asta. Vreau să trăiesc în armonie și în echilibru total, ceea ce cumva mi-a ieșit, dar nu într-atât cât mi-aș fi dorit. Așa că în următoarea perioadă vreau să călătoresc. Mi-am planificat niște vacanțe. De diminreață, când l-am dus pe Andrei la școală l-am pus să-și aleagă între Barcelona, Paris și Madrid și mi-a zis: “La Paris am văzut că sunt proteste!”. Nu mi-a venit să cred! Aoleu! De acum încolo punem stop știrilor în casă! O vreme o să pun stop știrilor într-adevăr! Nu vreau să mă mai uit deloc la televizor, în afară de filme. Vreau o minte limpede și realaxată, departe de toată agitația care nu mă privește.

Și în concluzie, unde a ales Andrei să plecați în vacanță?

A zis că îmi spune când se întoarce de la școală, dacă mergem în Barcelona sau în Madrid. O să încerc să îl conving sa zburăm acolo unde e mai cald, chiar și două grade în plus contează, pentru că eu sunt friguroasă și îmi place căldura.

Octavia Geamănu: “La termenul precedent a avut loc încuviințarea probelor și a martorilor”

Procesul cu fostul angajator în ce stadiu este?

Urmează un nou termen în aprilie și după aceea mai vedem. Nici nu știu dacă trebuie să mă prezint în instanță. Până acum nu am fost la niciun termen pentru că nu era nevoie.

Dar martorii au fost audiați?

La termenul precedent a avut loc încuviințarea probelor și a martorilor și nu știu dacă trebuie să se prezinte la termenul din aprilie sau la următorul, pentru că încă nu s-au trimis citațiile, nu știu încă. Am atâta încredere în avocații mei care sunt absolut senzaționali, încât nu mă prea gândesc la ce pași urmează. Când ești într-o situație delicată, trebuie să îți găsești echipa potrivită, care îți ia de pe umeri tot. Merită fiecare ban din lume plătit unui avocat . Cine zice că un avocat e scump, să se mai gândească, pentru că presiunea pe care o ia de pe umeri este fabuloasă. Nu trebuie să îți bați capul cu absolut nimic și mai mult decât atât să găsești o echipă care nu are zi, nu are noapte, funcționează așa ca un fel de camera de gardă, îți răspunde la orice oră din zi și din noapte, reacționează prompt, are idei. Am o echipă atât de senzațională, încât nu am niciun dubiu că la final va fi așa cum trebuie, adică adevărul va învinge.

Octavia Geamănu: “Eu nici până astăzi nu am aflat de ce nu mai prezint Observatorul”

Eu de fapt îmi caut răspunsuri în instanță, respectiv de ce mi s-a întâmplat asta, de ce într-un mod atât de absurd? Eu nici până astăzi nu am aflat de ce nu mai prezint Observatorul. Mie nu mi s-a spus. Toată lumea a dat din umeri în acest timp, pentru că persoana care mi-a transmis asta, la trei luni după decizia absurdă în ceea ce mă privește a fost îndepărtată din societate. Eu nu am aflat, nimeni nu știe, e un mister pentru toată lumea.

Dacă nimeni nu a putut să-mi spună, eu caut acest răspuns în instanță. Și mai departe să stabilească instanța dacă e normală o astfel de situație, ca un angajat care efectiv și-a dedicat mare parte din viață, jumătate din viața mea am lucrat în Antena 1, să trăiască ce am trăit eu. Totuși 18 ani am fost fidelă unui loc de muncă, mi-am sacrificat sărbători, relația cu familia, mi-am pus viața personală în plan secund, etc.

M-a sunat cineva și mi-a spus că mi-au făcut poze paparazzii acum două zile în Dorobanți. Am spus: Doamne, ce ironie! Niciodată în viața mea, nu am ieșit la o cafenea în Dorobanți, nu am mers într-un club să dansez pentru că m-am gândit că nu e în regulă să vezi un om care îți vorbește despre căderea guvernului sau despre alegeri sau despre situații serioase de viață cum dansează într-un club sau stă la o cafenea în Dorobanți. Nu mi-a interzis nimeni asta, dar eu aveam o viziune foarte clară despre ce înseamnă să ai o imagine de om de știri și am trăit într-o anumită direcție. A fost alegerea mea, nu regret. Dacă aș da timpul înapoi, aș face totul la fel, pentru că eu nu consider că am greșit cu ceva, din contră, mi-am arătat implicare, dedicare și seriozitate. Nu regret nimic, nu am niciun sentiment negativ față de nimeni de acolo, nu este o luptă cu încrâncenare, este o luptă pentru un drept al meu împotriva unui abuz.

Octavia Geamănu: “În fiecare zi m-am trezit și i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru puterea pe care o am”

Eu am luat decizia de a merge în direcția asta cu un proces împotriva fostului angajator gândindu-mă la cum m-aș simți în momentul în care m-aș întâlni pe stradă cu oameni care m-au privit în tot acest timp, s-ar uita în ochii mei și ar zice: dar tu atâția ani te-ai bătut cu pumnii în piept, ai luptat împotriva abuzurilor, te-am văzut în piața Universității când sediul Antena 3, mă rog, a fost o situație cu trustul nostru, etc te-am văzut în piața Universității când mărturiseai că simți că trăiești un abuz și că nu ești de acord și ne sfătuiai pe toți să luptăm împotriva abuzurilor, ai prezentat atâtea campanii despre cum nu trebuie să lase cineva mizeriile să fie ascunse sub preș, nu vă lăsați neîndreptățiți, luptați atunci când considerați că aveți parte de un abuz.

Și eu ce ar fi urmat să fac? Să-i privesc pe acei oameni în față și să le zic: eu când am trăit asta, am acceptat, am tolerat? Nu! Este o luptă pentru demnitate! În fiecare zi m-am trezit și i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru puterea pe care o am , putere care îți spun sincer în mare parte a venit de la oamenii care mă urmăresc pe facebook. Le sunt super recunoscătoare!

Mă trezeam în unele dimineți cu un nod în stomac, cu un gol în stomac că iar trebuie să mă duc acolo și apoi deschideam facebookul și oameni pe care nu îi cunosc – sute, mii – îmi scriau zilnic: “sunt alături de tine, mă rog pentru tine, gânduri bune, să îți dea Dumnezeu putere!”. Creează o energie fantastică de protecție a mea, pe care o simt! Le mulțumesc mult oamenilor pentru că mi-au fost alături în perioada asta, pentru că eu chiar am simțit puterea pe care mi-au dat-o prin simplele lor mesaje. De acolo mi-am luat mare parte din forță și de la Dumnezeu, pentru că mi-am lăsat toate gândurile și acțiunile în mâinile lui Dumnezeu. Mi-am luat astfel în fiecare zi o mare parte din forța de a merge în redacție și de a sta când pe o canapea verde, când pe un fotoliu galben, când pe unul gri.

Le sunt recunoscătoare și multora dintre colegii mei, care mi-au fost alături în fiecare zi, m-au sprijinit și m-au susținut, ceea ce pentru orice angajator ar trebui să ridice niște semne de întrebare, pentru că fostul angajator a întreținut o situație care nu a transmis semnale bune în acest mediu, oricare dintre ei putea să fie în locul meu, fără motiv. Și cred că încă poate fi.

Octavia are 3 procese cu fostul angajator

Care au fost motivele disciplinare în urma cărora ai fost concediată?

Rămân cu niște semne de întrebare în continuare care se vor lămuri în instanță, pentru că aceste motive disciplinare ale lor eu le contest. Pe lângă primul proces pe care l-am deschis în toamnă, în septembrie, un altul este, normal, l-am deschis de curând, căci contest deciza de concediere. Și cu încă unul prin care contest o decizie luată în urma unei comisii de cercetare disciplinare, se fac trei și cred că ne oprim aici cu cifră magică, sunt născută pe 3. Nu aș vrea să intru în detalii.

Pot să zic că doar una dintre comisii a durat vreo 9 ore, nu știu cum durează în altă parte, dar să stai 9 ore într-o comisie disciplinară unde aveau să îmi adreseze doar două întrebări, mi se pare tare de tot. Au fost două comisii cu aceiași membri și a treia cu alți membri. Deci am avut parte de trei comisii disciplinare.

Nu am avut niciodată în viața asta nici măcar o atenționare verbală sau să mi se spună vreodată: “Octavia, vezi, ai grijă!” sau “Vezi că acolo ai fi putut să faci nu știu cum”, niciodată. Din contră mie mi s-a spus: “Bravo, ești minunată”, “Bravo pentru audiențe”.

Contest decizia de concediere, chiar o consider abuzivă, căci eu am venit la muncă, dar angajatorul nu m-a lăsat să muncesc conform înțelegerii avute la momentul semnării contractului. De-a lungul timpului eu am prezentat toate Observatoarele, nu s-a pus problema, pentru că eu aia trebuia să fac: să prezint știri la Observator.