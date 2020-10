De ce a apărut Roxana Nemeș cu bijuterii de 400.000 de euro la TV. Ce a vrut să arate neapărat

La ultima ediție a emisiunii ”Bravo, ai stil!”, de la Kanal D, Roxana Nemeș a reușit să creeze invidii, dar și un adevărat scandal. Modul în care a apărut în cadrul show-ului a fost unul plin de glamour și multe mii de euro.

La ultima ediție a emisiunii Roxana Nemeș a decis să provace. Atât prin ținuta aleasă, cât și prin atitudine. Scandalurile s-au țunut lanț, încă de la prima apariție a acesteia în cadrul show-ului. Cel mai mare scandal la avut cu Andreea Tonciu, care s-a legat și de mașina condusă de Roxana Nemeș.

În urma unei provocări lansate de Maurice Munteanu, Roxana Nemeș a decis să apară în cadrul emisiunii cu un set de bijuterii cu diamante, care costă 400.000 de euro.

Bijuteriile le-a folosit la una din defilările din cadrul show-ului ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Ceea ce este interesant, este că vedeta a venit însoțită de doi bodyguarzi.

”Pentru mine, tot ce conteaza in competitia ”Bravo, ai stil” este sa-mi depasesc limitele, sa invat tot ce tine de stil si sa ma bucur de fiecare personaj, tema, provocare. Celelalte lucruri care se intampla acolo, it means nothing to me ! De aici si “aroganta” mea! Nu “se merita “ ! 😉 Stiti vorba aia! 😉 Cu cat bagi mai mult in seama acest gen de oameni, cu atat le lasi impresia ca au dreptate in nebunia lor! Ceea ce nu e cazul! Invidia feminina e fara margini! Nu mor caii cand vor cainii Si cu asta am spus tot”, este mesajul concurentei Roxana Nemeș.

