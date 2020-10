Andreea Tonciu, scandal monstru la Bravo, ai stil. Cu cine s-a certat vedeta TV

Andreea Tonciu a făcut un scandal monstru la Bravo, ai stil. Andreea Tonciu s-a luat la ceartă cu Roxana Nemeș. Artista a făcut un gest care a scos-o din sărite pe Andreea Tonciu, iar de aici a început un adevărat război între ele.

Andreea Tonciu, scandal monstru cu Rpxana Nemeș în platoul de la Bravo, ai stil. ”Eu am venit în București să apar cu unul sau altul la televizor?

Andreea Tonciu a făcut un scandal monstru cu Ropxana Nemeș la emisiunea Bravo, ai stil. Între Andreea Tonciu și Roxana Nemeș a izbucnit un adevărat scandal la Bravo, ai stil!, după ce artista a venit cu un mesaj pe tricoul pe care îl purta și care îi era adresat colegei sale din platou. Roxana Nemeș a purtat un tricou pe care scria: ”Tonciu e cea mai valoroasă”.

„Mie mi se pare o chestie foarte frumoasă! O port pe mine. Pe spate ce-i drept”, a zis Roxana Nemeș, în momentul în care a fost întrebată de Ilinca Vandici despre apariția ei.

Schimb dur de replici între cele două

„Dacă o puneai și la așa, era mai bine”, a replicat Andreea Tonciu.

După gestul făcut de artistă a urmat un schimb dur de replici între cele două. Andreea Tonciu s-a supărat atât de tare din cauza colegei sale, Roxana Nemeș, încât a părăsit platoul emisiunii Bravo, ai stil!.

Roxana Nemeș, supărată pe Andreea Tonciu că se dă mare

Andreea Tonciu: ”Tu cu cine îți permiți să faci glumele astea expirate?”.

Roxana Nemeș: ”Știi care e problema ta? Degeaba ai un stilist bun, un estetician bun…”

”Cred că de cinci emisiuni încoace spune câți bani are ea și ce emisiuni are ea și ce ținute are și că nimeni nu are ca ea”, a declarat Roxana Nemeș la testimoniale. Roxana Nemeș ți-a continuat atacul la adresa brunetei și a spus despre ea că este operată din cap până în picioare, moment în care Andreea Tonciu a luat foc.

Andreea Tonciu a trecut la amenințări

”Dacă eu mă ridic de pe scaunul ăsta și mă învârt în jurul tău, o iei razna. Nu mai pot! Face mișto și eu nu permit să mă ia nimeni la mișto sau probabil e o fană înfocată a mea. Ți-am dat valoare! Regret că mă bag în seamă cu una ca tine.

Dar ce, eu am venit în București să apar cu unul sau altul la televizor? Dacă nu se mai discută despre Roxana Nemeș în această emisiune trebuie să o provocăm pe Tonciu. Îți dau banii, cât ai dat pe gioarsa aia?”, a spus Andreea Tonciu.