Ce face Amalia Enache pentru a slăbi. Secretul banal pe care îl are VIDEO EXCLUSIV

Amalia Enache a etalat, ieri seară, la Premiile TVMania o rochie elegantă, care i-a pus în evidență noua siluetă. Prezentatoarea știrilor Pro TV este încântată de formele dobândite, mai ales că nu a putut niciodată să urmeze o dietă. Singura schimbare pe care a făcut-o și care a dat roade în cazul ei a fost să reducă porțiile de mâncare. Pentru ea nu există greutatea ideală, ci are ca reper măsura de la haine.

A fost în centrul atenției, la un eveniment monden

Dacă, atunci când apare pe micul ecran, vestimentația știristei este atent gândită de stiliști, când merge la evenimente mondene, Amalia Enache are mână liberă să opteze pentru outfiturile care îi plac și în care se simte bine. Așa s-a întâmplat și marți seară, la Premiile TVMania 2022, unde vedeta Pro TV a purtat o rochie elegantă, cu care a atras toate privirile:

“Mi-a plăcut foarte mult culoarea acestei rochii, e un bronz, e prima dată când port această culoare. E unul dintre materialele pe care le ador, această mătase foarte ușoară pe care nici nu o simți pe tine, e un model pe care îl ador, acesta care pune în evidență talia și ascunde altele”, a mărturisit, pentru Playtech.ro, Amalia Enache.

Știrista și-a conturat foarte bine stilul vestimentar și știe exact piesele care o avantajează.

”Este foarte clar, știu despre mine că nu pot să urmez diete clare”

A ieșit în evidență silueta edetei PRO TV, care și-a dorit să scape de câteva kilograme și a reușit cu brio. Cât a slăbit exact, nici ea nu știe, deoarece nu se cântărește niciodată.

“Metoda este aceea binecunoscută de către noi toate, pe care putem să o aplicăm doar atunci când suntem cu adevărat pregătite să facem asta. Am mâncat mai puțin. Da, mi-a luat ceva vreme. Am încercat ce știam eu și sport. Este foarte clar, știu despre mine că nu pot să urmez diete clare, în care micul dejun e ceva, prânzul nu știu ce, gramaje, trebuie să îți gătești, să îți pui în caserolă, să mănânci numai anumite lucruri. Eu nu pot, nu am această disciplină legată de mine și oricât mi-aș pune rezoluții de Revelion legate de asta, nu voi fi altcineva decât cine sunt. Și atunci am zis: ce poate să facă un om ca mine, care mai degrabă mănâncă pe unde apucă? Ce poate să facă este să mănânce foarte puțin!”, a declarat, pentru Playtech.ro, Amalia Enache.

A găsit puterea de a-și micșora porțiile de mâncare, a fost perseverentă, iar rezultatele se văd cu ochiul liber. Cântarul nu este un etalon pentru ea, ci măsura hainelor.

“Nu mă cântăresc niciodată. Dacă încap în ce-mi convine, uite, în rochii cu talie din asta, sunt foarte mulțumită. Nu mă cântăresc, nu am cântar în casă”, ne-a precizat ea.

”Și fetița mea este foarte slăbuță”

Drept urmare, detalii despre greutatea Almei, fiica sa, află la vizitele periodice la medicul pediatru. Alma este oricum în grafic în ceea ce privește dezvoltarea, Amalia fiind foarte preocupată de tot ce are legătură cu Alma.

“Și fetița mea este foarte slăbuță, e cântărită doar la pediatru, când mai mergem la un vaccin. Am aflat cu mare surpriză, nu mai știam cred că de vreun an jumătate-doi ani câte kilograme are. Am aflat recent la medicul pediatru”, a adăugat ea.

Amalia Enache poartă creațiile designerilor români

Amalia Enache își alege cu mare atenție outfiturile pe care le îmbracă la diverse evenimente mondene. Vedeta poartă în special creații semnate de designeri români.

“Au fost întotdeauna stiliștii care ne ajută la serviciu, fie la știri, fie la diverse emisiuni, la promo-urile pe care le facem, am colaborat foarte bine cu stiliștii revistelor atunci când am făcut pictoriale, dar, pentru aparițiile mele, nu am colaborat niciodată cu stiliști. Am câteva creatoare de suflet, de la care iau în permanență rochii. Rochia pe care o port acum este semnată de Alina Cernătescu, foarte adesea, mai ales la galele pe care le prezint, port haine de la prietena mea Diana Mirea, Maria Lucia Hohan. Și pantofii îi port tot de la designeri români”, ne-a mărturisit prezentatoarea știrilor Pro TV.

“Am o foarte mare simpatie pentru Cătălin Botezatu”

Amalia Enache recunoaște că nu a etalat până acum nicio creație vestimentară realizată de Cătălin Botezatu, desi se știu de multă vreme.