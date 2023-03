Amalia Enache a făcut a doua criză de colecist înainte să intre la știri: „Am ajuns în câteva minute la Urgență, pentru că doream să-mi salvez viața” EXCLUSIV

Amalia Enache, prezentatoarea știrilor Pro TV de noapte, a trecut luna trecută prin momente groaznice din cauza unor crize de colecist care s-au acutizat. Vedeta știa de aceste probleme de sănătate încă din studenție, însă ținea regim și nu mai avusese niciun semn în ultimii 25 de ani, care să o atenționeze în această privință. În exclusivitate pentru Impact.ro, Amalia Enache ne-a povestit că în loc să intre la pupitrul știrilor Pro TV, a ajuns de urgență la spital și a luat decizia de a se opera de colecist, fiind a doua criză și fiind una extrem de puternică.

În studenție a descoperit problemele de colecist

Amalia Enache se simte excelent după operația de colecist prin care a trecut luna trecută. Știrista i-a fost alături, luni dimineață, colegei sale Andreea Esca la lansarea ediției de primăvară a revistei Alist Magazine. Cu această ocazie, am vorbit cu vedeta Pro TV despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat și pe care le-a rezolvat la un spital de stat din Capitală.

Amalia Enache este preocupată de sănătate și are tot timpul grijă să își facă analizele de rutină, iar dacă observă vreo problemă se supune investigațiilor medicale imediat, pentru a evita vreo complicație.

“Și totuși am avut această surpriză, această criză de colecist. Mă știam de foarte multă vreme, adică am avut primele semnale și povestea aceea de bilă leneșă foarte demult, însemnând în studenția mea. Doar că eu am respectat cu strictețe ceea ce îmi spunea organismul că nu trebuie să fac. Nu știu, mi-a fost rău de la mujdei de usturoi, nu am mai mâncat de 25 de ani mujdei de usturoi, nu am mai mâncat varză călită, nu am mâncat nimic prăjit, totul la grătar și atunci ea nu mi-a dat alte semnale”, ne-a povestit știrista contextul aparent liniștit de dinaintea vizitelor de urgență făcute la spital.

Amalia Enache: “Am ajuns în câteva minute la Urgență, pentru că doream să-mi salvez viața”

Vedeta s-a prezentat la camera de gardă după ce s-a confruntat cu dureri puternice, care au luat-o prin surprindere.

“În criză și din cauza crizei am aflat că s-au făcut microcalculi, pietre, da, că era și un nămol care risca să facă alți calculi. Sigur că am trăit și eu în iluzia pe care probabil mulți o trăiesc că la prima criză nu ești chiar pregătit imediat de operație și am zis că mai aștept puțin, doar că s-a repetat și crizele erau ceva absolut îngrozitor, că eu la prima am crezut că fac infarct și de asta am ajuns în câteva minute la Urgență, pentru că doream să-mi salvez viața”, a declarat, pentru Playtech Știri, Amalia Enache.

Amalia Enache nu a mai intrat la știri, ci a fost dusă la spital

Amalia Enache a trecut prin clipe cumplite chiar la job, unde, cu doar câteva minute să intre în direct și să prezinte jurnalul de noapte de la Pro TV, a simțit că situația îi scapă de sub control și a ajuns și la spital.

“La prima criză eram acasă, la a doua criză eram la Pro TV înainte de știri. A început după ce mă machiasem și a fost foarte dramatic momentul, pe de altă parte a fost exact în perioada când Alma era în tabără la schi. Atât de tare m-a durat și era a doua oară și era inevitabil, încât am zis nu mai, gata, trebuie rezolvată problema. Nu am făcut-o seara, pentru că nu e recomandată totuși o operație la cald, am așteptat un pic, dacă tot mă calmasem, să se mai potolească. M-am operat la spitalul Universitar, la un medic foarte tânăr. Medicii erau în operație și primul medic care a ieșit a fost el și a fost foarte bine. Am avut încredere deplină în el”, ne-a mai spus Amalia Enache.

Amalia Enache: “Mă simt mult mai bine decât m-am simțit cu un an înainte”

Prezentatoarea Știrilor Pro TV a fost operată laparoscopic de colecist și s-a recuperat foarte ușor după intervenția chirurgicală de îndepărtare a organului.