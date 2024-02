De ce a ajuns soția lui Tudor Ionescu la psiholog înainte de Power Couple. Ana: “Am intrat într-o stare de anxietate” EXCLUSIV

Tudor Ionescu și Ana au intrat în reality show-ul Power Couple România – La bine și la greu din postura celui mai longeviv cuplu. Artistul de la Fly Project și partenera sa de viață, de profesie designer de interior, sunt împreună de peste 19 ani. Căsătoriți din 2014, Tudor și Ana au devenit în 2017 părinții unei fete, Ilinca. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, cei doi ne-au povestim despre experiența trăită în Malta la filmările Power Couple, dar și de ce Ana a mers la psiholog înainte de concurs, dar și după.

Ana Ionescu: “Eu am început să mă duc la psiholog fix înainte de proiect”

Show-ul care redefinește relația de cuplu are premiera la Antena 1 pe 5 februarie, de la 20.30, și este prezentat de Dani Oțil. Concursul aliniază la start 9 cupluri de vedete care se vor confrunta cu probe dure, dar și cu situații comice, dezvăluind astfel cum funcționează relațiile acestora la bine, dar mai ales la greu.

Tudor și Ana ne-au povestit despre experiența trăită la Power Couple, dar și despre plecarea lor în Malta la filmări înainte ca fiica lor, Ilinca, să înceapă școala, anxietatea determinind-o pe Ana să meargă la terapie.

Sunteți împreună de aproape 2 decenii, după acest reality show ați mai descoperit ceva ce nu știați unul despre celălalt?

Ana: Nu am fi zis, dar da, multe lucruri. Tudor: Am descoperit că mai vrem împreună, că ne place. A fost ok 19 ani, why not? Ana: A fost abia începutul. Acum serios vorbind, dacă noi, după atâția ani, și am trecut prin foarte multe lucruri, am fost și sus, și jos și la mijloc și peste tot. Și ne gândeam că dacă am trecut de pandemie, când am stat nontop împreună, noi nefiind obișnuiți să stăm nonstop împreună, nici pandemia nu ne-a despărțit, ce să ne mai despartă? Și când am acceptat să participăm la acest concurs, ne-am gândit: și dacă ne enervăm? Dacă și de ăsta trecem și chiar nu venim de acolo cu nervii praștie… Tudor: Și chiar nu ne ducem la notar să divorțăm.

Dar la psiholog ați ajuns vreodată?

Ana: Da. Tudor: Eu mă duc, normal, ca la sală. Ana: Eu am început să mă duc fix înainte de proiect, pentru că am intrat într-o stare din aia de anxietate în ceea ce o privește pe Ilinca. Abia atunci când s-a apropiat momentul, mi-am dat seama că eu pe Ilinca s-ar putea să nu o mai văd o lună și ceva și ce mă fac? Noi fiind așa de când s-a născut. Și am continuat să mergem la terapie și după ce ne-am întors din Power Couple.

Ana: “Noi am plecat la Power Couple fix când ea a început școala”

Cum ați rezolvat cu Ilinca? A rămas cu bunicii?

Ana: Da, a rămas cu bunicii. Bine, ea e obișnuită cu bunicii de când s-a născut. Are 6 ani, este în clasa zero. Culmea că noi am plecat fix când ea a început școala. Este clasa zero și noi am prins doar o lună din primul ei an de școală și iar alte frustrări: Doamne, ce mamă sunt eu? Plec și las copilul acasă! Bunica, adică mama mea, este ca și mama ei. A crescut-o de când s-a născut, bunica a locuit cu noi aproape 5 ani. Tudor: Ar fi mai fi putut să locuiască 2-3 ani. Ana: Are și ea o viață, totuși! Știam că este obișnuită cu ei, dar nu se compară.

Tu ți-ai făcut mustrări de conștiință?

Tudor: Păi cum să nu îți faci mustrări de conștiință? Doar că la mine cumva sunt mai controlate, pentru că eu plec foarte des. Plecând săptămânal de acasă, la mine e ceva obișnuit. Bine că acum plec 3,4, 5 zile, nu se compară cu fix momentul în care povesteam că am putea să stăm acolo o lună și ceva.

Și când v-ați întors de ce ați mai mers la terapie?

Ana: Am mers la terapie pentru că Ilinca a suferit cumva o ușoară anxietate și am zis că e cazul să vedem dacă e ceva în neregulă cu asta. E totul ok. Tudor: Noi mergem separat, noi nu mergem de cuplu de nebuni. Nebunatici separat.

Ce frici v-ați învins acolo?

Ana: Cele de înălțime. Bine, nu pot să zic că le-am învins, e mult spus. Tudor: Le-ai învins! Nici nu te-ai gândit. Ana: Da, nu m-am gândit pentru că eram în competiție, fiind o fire competitivă nici nu mi-am pus problema să renunț vreodată. Dar nu am reușit să-mi înving teama asta de apă. Eu cu apa am o problemă reală. Nu știu să înot de frică de apă!

Tudor: “la emisiune m-a enervat că nu știai niciodată ce se întâmplă peste 5 minute”

În cazul tău, ce temeri ți-ai învins?

Tudor: Și mie tot dușul îmi place! Nu, mie îmi place mult apa, aș sta numai în apă, eu nu am o problemă în sensul ăsta. Mă bucur că Ilinca face aceeași chestie. Ce bine că înnoți că nu trebuie să stau cu tine tot timpul! Tudor: Știi ce m-a enervat la emisiune? M-a enervat că nu știai niciodată ce se întâmplă peste 5 minute. Nimeni, nimic. 100 de oameni din echipa de producție – sperai, mergeai așa, cereai din ochi, spune ceva! Și erau toți așa. Ana: Noi ne făceam scenarii înainte de fiecare probă, ne imaginam ce era mai grav: că ne aruncă din avion cu parașuta, că facem bungee jumping, că mâncăm nu știu ce reptile, deci cele mai negre scenarii erau în capul nostru. Și plecam cu alea așa. Mamă, și acum ce fac? Și de aceea a fost foarte dificil și atunci când investeai că nu știam toate detaliile.

