De ce a ajuns, de fapt, Bianca Drăgușanu la spital. Momente cumplite pentru vedeta TV EXCLUSIV

Bianca Drăgușanu a ajuns în cursul zilei de luni pe mâna medicilor, după ce a acuzat o stare de rău, urmată de un leșin. Totul s-a întâmplat la scurt timp după ce se întorsese dintr-un scurt sejur pe litoral.

Vedeta a mărturisit însă pentru impact.ro că se simte în continuare puternică, iar corpul îi transmite că nu are de ce să se îngrijoreze.

Vedeta a făcut primele declarații pentru impact.ro, despre starea sa de sănătate, dezvăluind că a ajuns la spital după ce a leșinat în baie.

Nu am stat internată, eu sunt cel mai bun doctor pentru mine, îmi cunosc organismul și știu de ce are nevoie”, ne-a spus aceasta.

”Am simțit o stare de slăbiciune, am apucat să o chem pe mama, înainte să leșin în baie. Aveam tensiunea foarte mică, și am mers la o clinică privată, unde mi s-a făcut o perfuzie.

Bianca a adăugat că, personal, crede că nu-i vorba despre nimic grav, ci doar despre o cădere de calciu, pe fondul oboselii acumulate.

După ce am ajuns acasă, am băutat o grămadă de cafea, știu că ajută la creșterea tensiunii”, a adăugat Bianca Drăgușanu.

După acest episod, Bianca Drăgușanu a decis că-i cazul să-și impună un anume regim alimentar:

”O s-o las mai moale cu cartofii prăjiți ai Sofiei. Mama îi face ei, ea nu-i termină pe toți din farfurie și îi mănânc eu. Iau vitamina C și magneziu și trebuie să mi fac și un anume regim alimentar, mai ales că eu am avut și un diabet, care trebuie ținut sub control.

Chiar și în ziua în care mi-a fost rău, am trecut pe la atelier, dar nu am putut sta prea mult. Trebuie să ajung și la sală, nu am mai fost de câteva zile. Sunt mult prea puternică, coprul îmi transmite asta. Eu și când nu mai pot, tot mai pot”.