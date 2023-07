De câți bani are nevoie Dana Roba pentru următoarele trei operații, după ce soțul a mutilat-o cu ciocanul: ”Vă rog, ajutați-mă!” EXCLUSIV

Dana Roba le mulțumește medicilor care i-au salvat viața, după ce soțul ei, Daniel Balaciu, i-a zdrobit craniul cu opt lovituri de ciocan. Ea a declarat, exclusiv pentru Playtech Știri, că urmează alte trei operații grele, de reconstrucție a craniului, la mâna dreaptă, dar și la nas. Dana Roba cere ajutorul românilor, pentru a strânge suma de 10.000 de euro, bani necesari intervențiilor chirurgicale.

Dana Roba ne-a vorbit despre starea sa actuală de sănătate, despre operațiile de care mai are nevoie anul acesta:

”Trebuie să-mi operez mâna dreaptă, care va mai sta în gips încă trei săptămâni, la stânga nu mai e atât de grav, mai stau doar două săptămâni, dacă mă lovea în stânga puteam lucra cu dreapta. Am nevoie și de o operație estetică, de reconstrucție a craniului, dar și la nas, îl am zdrobit și amorțit și nu am miros absolut deloc.

Dinții de sus nu îi mai simt deloc, gustul a rămas cam 60%, mănânc doar ca să prind puteri. Aveam 64 de kg, când am ajuns la spital, acum am cam 50 de kilograme. Pierdusem patru litri de sânge, după ce m-a lovit, mi-au făcut transfuzii, în timpul operației, care a durat 9 ore”.