Cum a supravieţuit Dana Roba atacului cu ciocanul, de fapt. Medicul Tudor Ciuhodaru, despre detaliul care a ţinut-o în viaţă

Dana Roba este o eroină, pentru că a supraviețuit în urma șocului prin care a trecut din cauza soțului său. Pe data de 5 iunie 2023, fosta parterneră de viață a lui Nicolae Guță a ajuns de urgență la spital, cu răni grave, după ce soțul ei a atacat-o în nenumărate rânduri cu un ciocan. Se pare că pe lângă puterea divină, Dana Roba a avut parte de un detaliu care a ținut-o în viață.

Cazul Danei Roba a șocat o țară întreagă! Femeia în vârstă de 31 de ani a fost mutilată de către bărbatul alături de care și-a construit întreaga viață. Potrivit informațiilor apărute în presă, cei doi deja se aflau în plin proces de divorț atunci când Daniel Balaciu s-a năpustit asupra make-up artistei cu un ciocan. După 9 ore de operație pe creier și alte câteva zile de comă indusă, Dana Roba s-a trezit și a putut să vorbească!

”Niciun medic nu mi-a garantat viață la cât de groaznică a fost bătaia. Mă mir și eu. Nu am putut să mă uit la pozele cu mine până azi noapte, a fost prima dată când m-am uitat și am rămas șocată, nu îmi vine să cred că sunt eu și consider că Dumnezeu mi-a dat o a doua șansă la viață. Toți medicii au fost 100% convinși că o să mor. Toți medicii mi-au spus că intru în operație, dar fără nicio șansă de viață.”, a declarata Dana Roba.