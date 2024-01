Cum a ajuns să arate Dana Roba, după ce a fost mutilată de soț. Primele declarații ale vedetei: ”Arătam ca un om mort”

În urmă cu trei săptămâni, fosta iubită a lui Nicolae Guță a fost victima propriului soț. Dana Roba a trecut prin clipe de coșmar după ce a fost agresată fizic de încă soțul ei. Aceasta a oferit primele declarații după ce a trecut prin cea mai grea cumpănă din viața sa.

În urmă cu câteva săptămâni, vestea că Dana Roba a fost mutilată de soțul ei a luat prin surprindere întreaga țară. Make-up artista și-a văzut moartea cu ochii, după ce bărbatul cu care are împreună două fetițe a agresat-o în repetate rîânduri cu un ciocan.

Dana Roba și Daniel Balaciu au trăit o frumoasă poveste de dragoste și aveau împreună două fetițe. Make up artistul l-a întâlnit pe cel care avea să îi devină soț, într-o biserică penticostală. Din fotografiile de pe rețelele de socializare reieșea că cei doi aveau o relație frumoasă și nimic nu avea să prevestească nenorocirea ce avea să se întâmple.

Potrivit spynews.ro, Dana Roba a acordat primul interviu și a vorbit pentru prima dată despre scenele de groază prin care a trecut.

”Niciun medic nu mi-a garantat viață la cât de groaznică a fost bătaia. Mă mir și eu. Nu am putut să mă uit la pozele cu mine până azi noapte, a fost prima dată când m-am uitat și am rămas șocată, nu îmi vine să cred că sunt eu și consider că Dumnezeu mi-a dat o a doua șansă la viață. (…) Toți medicii au fost 100% convinși că o să mor. Toți medicii mi-au spus că intru în operație, dar fără nicio șansă de viață.”, a declarat Dana Roba

Fosta iubită a lui Nicolae Guță recunoaște că din cauza fostului ei soț ajunsese într-o stare de neimaginat. Până seara trecută, Dana Roba nu a putut să se uite la fotografiile făcute după ce a fost torturată. Aseară însă, când le-a văzut, make-up artistul declară că a rămas șocată și că nu îi vine să creadă că a putut să ajungă în asemenea situație.

”Dumnezeu a luptat pentru mine. Eu, când am văzut pozele nu am putut să mai dorm toată noaptea. Am rămas șocată de cât de rău am arătat. Nu-mi vine să cred cum am arătat și cum arăt acum. Nu mă recunosc. Arătam ca un om mort.”, a mai spus Dana Roba.