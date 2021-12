De când este doza booster obligatorie pentru călătorii în străinătate. Mulți români se vor enerva

Varianta omicron este acum considerată cea mai dominantă versiune a coronavirusului – reprezentând 73% din noile infecții cu COVID-19 de săptămâna trecută în SUA, făcând ravagii și în Europa, potrivit noilor date publicate luni de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Noile estimări cuprind cazurile pentru săptămâna care s-a încheiat la 18 decembrie. Cu o săptămână înainte, la 11 decembrie, a fost detectat în doar 12,6% din cazurile pozitive de COVID-19 care au fost eșantionate. CDC a declarat că lucrează la revizuirea unora dintre cifrele anterioare după ce oficialii vor termina de analizat mai multe mostre ale tulpinii.

Omicron devine varianta dominantă a covid-19

Omicronul este chiar mai răspândit în unele părți ale SUA, inclusiv în nord-vestul Pacificului, în zona Marilor Lacuri, în sud-est, într-un grup de state centrate pe Texas și în New England, unde se află peste 90% din probe.

De la sfârșitul lunii iunie, varianta Delta a COVID-19 a fost principala tulpină a virusului care a provocat majoritatea infecțiilor din SUA, peste 99% din cazurile noi de coronavirus fiind delta în ultimele luni.

Multe lucruri despre varianta omicron, spun oamenii de știință, rămân încă nesigure – inclusiv dacă noua variantă provoacă boli mai mult sau mai puțin grave.

„Cu toții avem o întâlnire cu omicronul”, a declarat pentru The Associated Press Dr. Amesh Adalja, cercetător senior la Centrul pentru Securitate Sanitară Johns Hopkins. „Dacă veți interacționa cu societatea, dacă veți avea orice fel de viață, omicronul va fi ceva cu care vă veți întâlni, iar cel mai bun mod în care vă puteți întâlni cu acest lucru este să fiți complet vaccinați.”

Pe măsură ce omicronul crește, națiunile anunță reguli privind adunările și călătoriile înainte de sărbători

Omicron a declanșat deja un val de noi infecții în Statele Unite și în lume, iar oficialii din domeniul sănătății au avertizat asupra transmisibilității sale extraordinare. Primele date sugerează că, în timp ce omicronul poate eluda mai ușor protecția imunitară și vaccinurile de rapel decât tulpinile anterioare, cei infectați ar putea fi mai puțin predispuși la boli grave și spitalizare.

Cu toate acestea, „chiar dacă are un risc oarecum mai mic de gravitate, am putea avea un milion de cazuri pe zi dacă nu suntem cu adevărat atenți la toate aceste strategii de atenuare”, a declarat directorul demisionar al National Institutes of Health, Francis Collins, pentru NPR în weekend.

Administrarea vaccinurilor de rapel pare să ofere în continuare o protecție substanțială împotriva bolilor grave și a deceselor cauzate de omicron, potrivit oficialilor din domeniul sănătății.

Când devine doza booster obligatorie

Doza booster devine obligatorie pentru a călători. Comisia Europeană a decis să limiteze la nouă luni valabilitatea certificatului verde pentru călătoriile intra-europene după vaccinarea anti-COVID-19 cu schema completă alcătuită din două doze.

Prin această măsură, CE doreşte să încurajeze vaccinarea cu doza a treia, invocând argumentele Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor, conform cărora administrarea dozelor booster este recomandată în termen de cel mult şase luni de la schema completă.

Măsura urmează să fie aplicată de la 1 februarie şi vizează călătoriile între ţările europene, însă Comisia recomandă statelor membre să o adopte şi la nivel naţional „pentru a oferi certitudini călătorilor şi a reduce perturbările”.