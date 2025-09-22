David Pușcaș o cheamă pe Luminița Anghel în instanță. „O să spun tot ce mi-au făcut, şi-au bătut joc”. Ce cere acum de la artistă

Scandalurile din lumea mondenă nu par să ia sfârșit, mai ales atunci când în centrul atenției se află relații de familie complicate. Cazul dintre David Pușcaș și mama sa adoptivă, artista Luminița Anghel, revine acum în prim-plan după o nouă serie de acuzații și decizii radicale.

David Pușcaș vrea să își facă dreptate în fața judecătorilor

Tânărul de 28 de ani a anunțat că nu intenționează să renunțe și va merge în instanță pentru a-și cere drepturile. El spune că este hotărât să lupte pentru a obține o locuință care, în viziunea lui, i se cuvine. Dorința de a avea un spațiu propriu, unde să nu trăiască cu teama de a fi dat afară, l-a determinat să ia această decizie. În prezent, David locuiește într-o garsonieră pentru care plătește chirie, iar pentru a face față cheltuielilor cere ajutor financiar pe TikTok.

„Eu, la tribunal, o să spun tot. O să spun prin tot ce am trecut, prin câte nedreptăți mi s-au făcut, prin ce pericole m-a pus această situație. Și am să spun, da. Am dreptul la căsuța mea cerească și sfântă. Atâta timp cât și-au bătut joc de viața mea, lucrul pe care nu mi-l poate lua nimeni este căsuța mea. Am dreptul la acoperișul meu, să știu că nu mă dă nimeni afară din casă. Este dreptul meu”, a declarat David Pușcaș.

Relația tensionată dintre David Pușcaș și Luminița Anghel

Conflictul dintre cei doi nu este unul recent. În urmă cu câteva luni, Luminița Anghel a ales să vorbească public despre partea ei de adevăr, după ce David a susținut că a fost adoptat doar pentru imagine. Tânărul afirmă că nu a primit nici iubirea, nici grija pe care ar fi trebuit să i le ofere un părinte și susține că a fost nedreptățit în perioada în care a trăit alături de artista cunoscută.

Acum, prin decizia de a o acționa în instanță, David vrea să aducă la suprafață toate nemulțumirile și experiențele trăite în acei ani. El consideră că a fost tratat incorect și că are dreptul la o formă de reparație, pe care speră să o obțină în justiție.

Noi tensiuni: de la familie, la dispute online

Pe lângă conflictul cu mama sa adoptivă, David Pușcaș s-a aflat de curând și într-o altă dispută, de această dată în mediul online. Acesta s-a certat cu un cunoscut influencer de pe TikTok, care l-a acuzat că nu are un loc de muncă stabil și că trăiește doar din donațiile primite pe platformă.

Tânărul nu a lăsat lucrurile așa și a răspuns cu acuzații grave, susținând că sursa de venit a influencerului respectiv nu ar fi una „convențională”. Schimbul de replici aprinse a alimentat și mai mult atenția publicului asupra lui, adăugând un nou strat de controversă în jurul numelui său.

Deocamdată, rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile în instanță și dacă David va reuși să obțină locuința pe care o revendică. Cert este că scandalul dintre el și Luminița Anghel pare departe de final, iar dezvăluirile promise de tânăr ar putea aduce noi tensiuni în spațiul public.