David Popovici primește bursă din partea CIO. Înotătorul de doar 17 ani a devenit un adevărat star al acestui sport, după prestația pe care a avut-o la Jocuruile Olimpice de la Beijing, de vara trecută. Sportivul legitimat la Dinamo s-a luptat de la egal la egal cu cei mai mari înotători ai lumii, la seniori. David Popovici a primit o nouă recompensă pentru performanțele sale, dar, mai ales, pentru perspectivele pe care le are, inclusiv la Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris.

David Popovici primește bursă din partea CIO. Înotătorul de doar 17 ani a avut un 2021 spectaculos, cu patru medalii și două recorduri mondiale la Europeanul de juniori, o medalie de aur la Europeanul de seniori în bazin de 25 m şi un remarcabil loc 4 în finala olimpică de la 200 de metri liber.

De asemenea, David Popovici a câștigat Premiul Piotr Nurowski, acordat celui mai bun tânăr sportiv al anului din Europa prin votul unanim al Comitetelor Olimpice din Europa. În plus, prestigioasa revistă americană din lumea natației „Swimming World Magazine” l-a ales pe sportivul dinamovist drept „Newcomer of the Year”, distincţie ce răsplăteşte sportivul care a avut cea mai spectaculoasă ascensiune în 2021.

Câte sute de dolari ia pe lună

David Popovici a primit, joi, o bursă de solidaritate din partea Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) în valoare de 1.500 de dolari lunar prin intermediul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), informează Agerpres. Bursele de solidaritate se acordă lunar până în iulie 2024, iar în cadrul lor există capitole pentru care pot fi decontate cheltuielile de pregătire pentru Jocurile Olimpice de la Paris.

David Popovici consideră că bursa de 1.500 de dolari lunar pe care o va primi din partea Comitetului Internaţional Olimpic este o investiţie făcută cu cap, fiind convins că va ajunge să câştige cel puţin o medalie olimpică.

„Sunt nişte bani investiţi cu cap. Ştiu că poate sună ironic, pentru că vor fi investiţi în mine şi în continuarea visului meu olimpic, însă eu şi antrenorul meu suntem destul de încrezători în ceea ce putem să realizăm şi ştim că este o investiţie făcută cu cap. De când eram mic m-am gândit la Jocurile Olimpice. Prima dată m-am gândit că vreau să ajung acolo, când am văzut că m-am apropiat de visul acesta al meu, mi-am pus şi o medalie în cap şi cumva adânc acolo ştiu că se va întâmpla. Asta cred, că vom ajunge acolo treptat. E un vis al meu să ajung campion olimpic, poate nu numai o dată, mai multe medalii olimpice la diferite discipline”, a spus Popovici la sediul COSR.

Sportivul de la Dinamo a câștigat titlul național în patru probe

David Popovici a mai afirmat că părinţii săi i-au fost întotdeauna aproape şi l-au susţinut din punct de vedere financiar.

„Eu nu am avut problema banilor încă de când am început sportul, pentru că părinţii mei au fost aproape întotdeauna în legătură cu susţinerea mea. Nu aş fi putut să ajung aici fără ei. Acum că am o susţinere în plus, o susţinere foarte importantă, o bază puternică, mă face să mă simt şi mai încrezător”, a mai spus Popovici, conform sursei citate.

Popovici a câștigat, luna trecută, proba de 100 m liber, în cadrul Campionatelor Naționale de înot în bazin de 50 de metri de la Bacău. El a încheiat competiţia cu patru titluri, în total. Înotătorul din București s-a impus la 50 m liber și 400 m liber, după ce anterior câștigase la 100 m liber şi 200 m liber. Încă doi tineri sportivi români mai beneficiază de burse oferite de Comitetul Internațional Olimpic: Cătălin Chirilă, canoe și Vlad Dascălu, ciclism.

Foto: Facebook/Comitetul Olimpic și Sportiv Român