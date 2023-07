David Popovici, în finala de la 100 metri liber. Când se va desfășura cursa și cine o transmite

David Popovici va lua startul în ”proba regină” a natației, 100 metri liber, la Campionatele Mondiale de Natație de la Fukuoka. Înotătorul român deține recordul mondial al cursei și este marele favorit pentru câștigarea medaliei de aur. La ce oră începe proba și cine o transmite.

David Popovici a trecut peste eșecul de la 200 metri liber, unde a ocupat doar locul patru și se concentrează pe proba sa favorită, 100 metri liber, unde s-a calificat cu al cincilea timp. Înotătorul român este campionul mondial en-titre și deține recordul mondial al cursei.

Finala de la 100 metri liber, unde David Popovici este văzut drept marele favorit pentru medalia de aur, va începe la ora 14:20 și va fi transmisă în direct de Antena 1. Astfel, David Popovici va intra, astăzi, pentru ultima dată în bazin la Campionatele Mondiale din Japonia.

Specialiștii consideră că bătălia pentru medalia de aur la 100 metri liber se va da între David Popovici și Kyle Chalmers, sportivul care a dominat naționalele din Australia și care a înregistrat timpi foarte buni. Jurnaliștii de la Swimmingworldmagazine au explicat care este punctul forte al românului și de ce este considerat favorit.

Aur: David Popovici (România)

Argint: Kyle Chalmers (Australia)

Bronz: Pan Zhanle (China)

David Popovici a scris istorie în ”proba regină” a natației, la Campionatele Europene de la Roma din 2022. Pe data de 13 august, sportivul legitimat la CS Dinamo termina cele două lungimi de bazin în 46,86 secunde și stabilea un nou record mondial.

David Popovici a vorbit la Fukuoka despre cum a reușit să treacă peste rezultatul din finala de la 200 de metri liber și ce a făcut în orele de după acel eșec usturător.

„Am încercat să dorm pe cât de bine am putut, am mâncat cum trebuie și am încercat să mă odihnesc, programul a fost destul de înghesuit, dar ne descurcăm cu ce avem, nu numai eu am trecut prin programul acesta, ci mai toți competitorii mei”, a spus David Popovici.