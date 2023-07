David Popovici a povestit cum a petrecut orele după eșecul din proba de 200 de metri liber. Ce a făcut sportivul

David Popovici s-a calificat în finala probei ”regină” din natație, 100 metri liber, cu al cincilea timp. El deține recordul mondial al cursei, reușit în 2022. Dar nu poate uita dezastrul de la 200 de metri liber, unde nu a reușit să urce pe podium. Acesta a dezvăluit cum a petrecut orele după eșecul usturător,

Înotătorul român era marele favorit al probei de 200 de metri liber din cadrul Campionatelor Mondiale de Natație, deoarece era campionul mondial en-titre și se calificase în finală cu cel mai bun timp. Dar a terminat cursa doar pe locul patru, după britanicii Matthew Richards și Tom Dean și sud-coreeanul Sunwoo Hwang.

David Popovici a vorbit la Fukuoka despre cum a reușit să treacă peste rezultatul din finala de la 200 de metri liber și ce a făcut în orele de după acel eșec usturător.

„Am încercat să dorm pe cât de bine am putut, am mâncat cum trebuie și am încercat să mă odihnesc, programul a fost destul de înghesuit, dar ne descurcăm cu ce avem, nu numai eu am trecut prin programul acesta, ci mai toți competitorii mei”, a spus David Popovici, potrivit Gazetei Sporturilor.