Prima reacție a lui David Popovici din Japonia, după ce a ratat podiumul la 200 metri liber: ”Nu o să mint”

David Popovici a terminat doar pe locul patru proba de 200 de metri liber din cadrul Campionatelor Mondiale de Natație, de la Fukuoka. Mare favorit pentru obținerea medaliei de aur, înotătorul a oferit prima reacție după acest eșec. Ce a spus David Popovici.

David Popovici a început perfect proba de 200 metri liber. El a condus cursa autoritar preț de peste 150 de metri, dar nu a putut ține ritmul până la final și a terminat pe locul patru.

Inotătorul român se calificase în finală cu cel mai bun timp, 1:44:70, dar în ultimul act a evoluat mai slab decât în semifinale, reușind un timp de doar 1:44:90. După ratarea medaliei de aur, David Popovici a încercat să explice ce s-a întâmplat în bazin.

”Nimănui nu-i place să piardă. Nu o să mint. Nu sunt necăjit, supărat. Dar sunt OK. Primele trei lungimi de bazin au fost superbune, dar pur și simplu nu am mai putut. Adică am dat cât am putut. Se întâmplă. Imediat cum am ajuns în capăt am corelat această senzație cu cât am reușit să ne pregătim și cum am reușit să ne pregătim. Acesta este sportul. Uneori câștigi, uneori iei locul patru”, a spus David Popovici imediat după finală, potrivit gsp.ro.